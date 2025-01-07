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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 09:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 10:27
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Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir termik santral büyüklüğünde olan ek üniteler için aralık ayında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Afşin-Elbistan’daki santraller 17 bin 500 erken ölüme neden oldu
Fotoğraf: Volkan Işıl, Greenpeace Türkiye

İklim alanında çalışan sivil toplum örgütleri, Afşin ve Elbistan’daki mevcut termik santrallerin çevreye ve halk sağlığına verdiği zararlara dikkat çekerek yeni santral projesinin iptal edilmesini talep etti.

Maraş, 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşıyor. Hâlihazırda Afşin-Elbistan A ve B Santrallerinin toplamda 8 ünitesi bulunuyor ve bu santraller 2795 MW kapasiteye sahip. Ancak mevcut termik santrallerin çevreye ve halk sağlığına verdiği büyük zararlar ortadayken, bölgedeki enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne, toplam 688 MW kapasiteli 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir termik santral büyüklüğünde olan ek üniteler için 27 Aralık 2024’te “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı” verdi.

Fotoğraf: Kerem Yücel, CAN Europe

Santrallerin zararları

İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, bölgenin yeni bir kömürlü termik santrali daha kaldıramayacağını belirterek santrallerin insan sağlığına ve ekosisteme verdiği zararları şu şekilde sıraladı:

  • Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin emisyon verileri, yönetmelik sınırlarının sekiz kata kadar aşıldığını gösteriyor.
  • Sağlık Bakanlığı’na bağlı Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtları, Afşin Elbistan A Santrali’nin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının sekiz kat arttığını ortaya koyuyor.
  • İki santralin sağlık etkilerinin incelendiği modelleme çalışmasına göre, bu santraller kuruluşlarından 2020 yılına kadar 17 bin 500 erken ölüme neden oldu. Eklenmesi planlanan iki ünitenin de tüm baca gazı filtreleri eksiksiz yapılsa bile 2 bin 268 erken ölüme yol  açacağı öngörülüyor. Sağlık etkilerinin toplam ekonomik maliyeti ise 88,4 milyar TL.
  • Santralin genişletilmesi, hem bölge halkını susuz bırakacak hem de içme, kullanma ve sulama sularını tehlikeye atacak. Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna göre ek üniteler Afşin ilçesinin bir yılda tükettiği suyun sekiz katı su tüketecek.
  • Bölgede yapılan akademik çalışmalar; santrale yakın topraklarda arsenik, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan ve molibden gibi ağır metallerde ve iz elementlerde önemli artışlar olduğunu gösteriyor.
  • Kömür tüketimi iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden olduğundan, yeni kömürlü termik santral kurmak Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefi ile de çelişiyor. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için yeni kömürlü termik santral projeleri iptal edilmeli. (TY)

İmzacı kurumlar

350 Türkiye, Avrupa İklim Eylem Ağı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Fosil Yakıtların Ötesi, Greenpeace Türkiye, Mekanda Adalet Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Temiz Hava Hakkı Platformu, TEMA Vakfı, Türetim Ekonomisi Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, YUVA.

Haber Yeri
İstanbul
afşin-elbistan termik santraller ekoloji örgütleri ekoloji mücadeleleri
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