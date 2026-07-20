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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 11:53 20 Temmuz 2026 11:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 12:00 20 Temmuz 2026 12:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Adli tatilin başladığı gün Yargıtay’a ulaştı: CHP kurultayı dosyası eylüle kaldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve parti yönetimine ilişkin “mutlak butlan” dosyası, kararın verilmesinden 60 gün sonra Yargıtay’a ulaştı. Ancak araya adli tatil girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adli tatilin başladığı gün Yargıtay’a ulaştı: CHP kurultayı dosyası eylüle kaldı
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve parti yönetimine ilişkin “mutlak butlan” dosyasını 56 gün sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay’a gönderdi.

Dosya, temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne bugün (20 Temmuz Pazartesi) ulaştı.

Ancak 20 Temmuz'da adli tatil başladı. Bu nedenle dosya gündeme alınmadı.

Yargıtay’ın dosyayı 31 Ağustos'ta biten adli tatil sonrası gündeme alması bekleniyor. Yargıtay’ın, istinaf mahkemesinin kararını bozup bozmayacağı bu tarih sonrasında belli olacak.

CHP "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da
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Özel, Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda yenmişti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023’te Ankara’da yapıldı. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

İkinci turda 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel, 536 oyda kalan dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak partinin sekizinci genel başkanı seçildi.

Kurultayın ardından bazı delegeler, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve delegelerin iradesinin çeşitli menfaatler karşılığında etkilendiği iddialarıyla dava açtı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta kurultayın “mutlak butlanla sakatlandığına” hükmetti. Mahkeme, Özel ile kurultayda seçilen parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırırken Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin karar kesinleşinceye kadar görevi devralmasına karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin vereceği karar, Kılıçdaroğlu yönetiminin görevini sürdürüp sürdürmeyeceği ve Özel yönetiminin hukuki statüsü açısından belirleyici olacak.

‘Mutlak butlan’ nedir?
‘Mutlak butlan’ nedir?
21 Mayıs 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan
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/haber/secmenin-ucte-ikisi-mutlak-butlan-a-karsi-ancak-320369
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/haber/ozel-karsimizda-mutlak-sultanla-mutlak-butlanin-ittifaki-var-320112
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