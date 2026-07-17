CHP "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla geçersiz sayılmasına ilişkin dosya, kararın açıklanmasından 56 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21 Mayıs'ta, 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hükümsüz olduğuna, Özel ve parti organlarının görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin tedbiren göreve devamına karar vermişti. Özgür Özel yönetimi kararı temyiz etti. Yargıtay'ın vereceği kesin karar, CHP Genel Başkanlığı ve parti organlarının geleceğini doğrudan etkileyecek. Dosyanın iki ay mahkemede beklemesi, Özel tarafından sürecin bilinçli geciktirildiği iddialarına yol açtı. Yargıtay'ın kararının adli tatil sonrası Eylül'den sonra gelebileceği değerlendiriliyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını içeren dosya, açıklandıktan 56 gün sonra temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderildi.

Yüksek mahkemenin vereceği karar kesin olacak ve bu niteliğiyle yalnızca kurultayla ilgili olmakla kalmayıp CHP Genel Başkanlığı ve parti organlarının durumu ve geleceğini de doğrudan etkileyecek.

Yargıtay hangi kararı denetleyecek?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 günlerinde toplanan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlanla malul" olduğuna hükmetmişti.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Kararda, kurultayın hukuken hiç doğmamış sayılması gerektiği belirtilirken, bu kurultayda seçilen Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, Kurultay öncesine dönülerek önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o gün görevde olan parti organlarının tedbiren göreve devamına karar verilmişti. Karar, bu kurultayın ardından gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultaylarda alınan kararları da ortadan kaldırmıştı.

Kararı Özgür Özel yönetimi temyiz etti

Temyiz başvurusunu CHP Genel Başkanı sıfatıyla Özgür Özel ve CHP tüzel kişiliği adına hareket eden avukatları yaptı. Aynı başvuruda tedbir kararının kaldırılması da talep edildi.

CHP, "mutlak butlan"ı Yargıtay'a taşıdı

Bu başvuru ve Yargıtayca kabul edilmesi de başka bir hukuk tartışmasına konu oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, bir yandan Özgür Özel ve parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırdığını ilan ederken, bu kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle Özel'in bu kararı temyiz edip edemeyeceği tartışma konusu oldu.

38. Kurultay'da seçilen CHP yönetimi, karar kesinleşmediği için Özgür Özel'in hâlâ meşru genel başkan olduğu, CHP tüzel kişiliğini temsil etme yetkisinin sürdüğü ve Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma ehliyetine sahip olduğunu savundu.

Buna karşılık, istinaf kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatları, İstinaf kararında tedbiren görevden uzaklaştırma hükmü bulunduğundan, partiyi artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil etmesi gerektiğini, Özgür Özel'in CHP adına yaptığı temyiz başvurusunun temsil yetkisi bakımından tartışmalı olduğunu iddia etti.

Bugün gelen, Yargıtayın dosyayı Özgür Özel yönetiminin temyiz başvurusu üzerinden kabul ederek önüne aldığı haberi, başvurunun bu aşamada usulen işleme konulduğunu gösteriyor.

Özel'in geciktirme eleştirisi

Dosyanın süresinde yapılan itiraza karşın yaklaşık iki ay boyunca Bölge Adliye Mahkemesinde kalması, görevden alınan CHP yönetimi tarafından yargı sürecinin bilinçli biçimde geciktirildiği iddialarına yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de son grup toplantısında dosyanın 54 gündür Yargıtay'a gönderilmediğini belirterek, mahkeme içindeki işlemlerin bürokratik gerekçelerle uzatıldığını söylemişti.

Dosyanın Yargıtay'a ulaşmasıyla birlikte temyiz incelemesi resmen başlamış oldu. Yargıtay'ın inceleme takvimine ilişkin resmi bir açıklama yok. Ancak hukuk ve yargı dünyasında, yüksek mahkemenin işleyiş rutinleri göz önünde bulundurularak dosyanın Yargıtay'a 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilden birkaç gün önce gönderilmesi nedeniyle kararın tatilin 1Eylül'de bitiminden sonraki bir tarihe kalacağı değerlendiriliyor.

Arka Plan | CHP 38. Kurultayı davası süreci * 4-5 Kasım 2023: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel genel başkan seçildi. Kurultayda bazı delegelerin iradesinin usulsüz biçimde etkilenmesi iddiasıyla dava açıldı. * 24 Ekim 2025: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. * 21 Mayıs 2026: Davacıların istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, ilk derece kararını kaldırarak kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle hükümsüz olduğuna karar verdi. Aynı kararla Özgür Özel ve parti organları tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki yönetimin göreve devam etmesine hükmedildi. CHP yönetimi kararı temyiz etti. * 17 Temmuz 2026: Kararın üzerinden 56 gün geçtikten sonra dosya Yargıtay'a gönderildi ve temyiz inceleme süreci resmen başladı.

(AEK)