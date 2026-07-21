CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.Bulut Silivri Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl’in seçilmiş Başkanı Özgür Çelik X’de şu açıklamayı yaptı:

Silivri İlçe Başkanımız Doruk Bulut bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB Meclis üyeliği yapan, daha önce Milletvekilli adayı olmuş, bir buçuk yıldır Silivri Zindanında süren mahkemeler ve adalet mücadesine büyük katkılar sunan ilçe başkanımızın yanındayız, süreci özenle takip ediyoruz.

Siyaseti yargıyla dizayn etmek isteyenlerin, 19 Mart ve 21 Mayıs darbelerini yapanların, doğrudan siyaset kurumunu hedef aldıkları zulümlerine asla boyun eğmeyeceğiz."

Bulut, 22 Temmuz'da Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(EMK)