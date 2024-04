ABD’deki üniversite öğrencileri, Filistin için ayakta

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor.

Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel yetkililer, kampüs kapatma, gözaltına alma gibi eylemlerle karşılık veriyor.

Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer yükseköğrenim kurumlarına da yayıldı.

Washington Üniversitesinde 80'den fazla gözaltı

CNN'in haberine göre, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

Polisin 80'den fazla kişiyi gözaltına aldığını belirten üniversite yönetimi, kampüste kamp kuran öğrencilerin "niyetlerinin iyi olmadığı ve tehlikeli olabileceklerini" ileri sürdü.

Güney California Üniversitesinden kampüs kapatma kararı

Güney California Üniversitesinin (USC) sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Filistin'e destek için gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı USC'den geçen hafta yapılan açıklamada Mayıs ayındaki mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtilmişti.

Arizona Eyalet Üniversitesinde 72 gözaltı

Arizona Eyalet Üniversitesinden, kampüste süren Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15'i öğrenci 72 kişinin, "izinsiz kamp kurdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Harvard Üniversitesi

Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, Harvard Avlusu'na kamp kuran öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi sürüyor.

Öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti. Üniversite çalışanları bayrağı indirirken göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

“Eylemlere baskıyla yanıt vermek ters tepkiye yol açtı” Avusturya'da ikamet eden Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Hüsam Şakir, öğrencilerin gösterileriyle ilgili AA’ya yaptığı açıklamada, dayanışma gösterilerinin, savaş karşıtı kitlesel eylemlerin yeni bir aşaması olduğunu söyledi. Gösterilerin münferit olaylar olmadığını ve birden bire ortaya çıkmadığını kaydeden Şakir, bunların, dünyanın dört bir yanında özellikle de ABD'de tanık olunan çok sayıda kitlesel eylemlerin oluşturduğu birikimin sonucu olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana öğrenci faaliyetlerinin, kitlesel eylemlerde ön planda olduğuna değinen Şakir, "Bu süre zarfında, tipik eylemlerle yetinmenin fayda sağlamadığı yönünde bir kanaat yerleşmeye başladı ve İsrail'i besleyen ve soykırım çarkını doğrudan ya da dolaylı olarak döndüren kanallara karşı yoğun ve artan bir baskı uygulanması gerektiği yönünde bir algı oluştu" dedi. Columbia Üniversitesinde başta küçük bir oturma eylemi olarak başlayan gösterilerin, ABD'deki etkili siyasi seçkinlerin tepkisine neden olduğuna işaret eden Şakir, "Öğrenci iradesine karşı baskı seçeneğini kullanmak ters tepkiye yol açtı ve oturma eylemi ABD üniversitelerine oradan da diğer ülkelere yayıldı" diye konuştu. Öğrencilere baskı yapılmasa bile gösterilerin kendiliğinden yayılacağını ve siyasi elitler ile İsrail lehine lobi yapan güçlerin de bunun farkına vardığını kaydeden Şakir, bu nedenle bir karalama kampanyası başlatıldığını ve bunun yanı sıra öğrencileri durdurmak için gözdağı ve baskı unsurunun kullanıldığını söyledi.

Refah kentinden: “Mesajınız ulaştı” Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti. Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed, Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesajınız ulaştı", "Teşekkürler ABD üniversiteleri" ve "Teşekkürler Columbia öğrencileri" yazdı.

