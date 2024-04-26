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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 14:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 14:43
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İSRAİL SALDIRILARININ 203. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 34 bin 356'ya yükseldi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 34 bin 356'ya yükseldi
*Gazze, Tel el-Hava'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri El-Ahli Baptist Hastanesi'ne getirildi, 26 Nisan 2024. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 356'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 203 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 356'ya, yaralı sayısının da 77 bin 368'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu Filistin
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