Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde Gazze protestosu

Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti.

Göstericiler, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Washington Hilton'da her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği öncesinde, ellerinde Filistin bayraklarıyla gösteri düzenledi.

CNN, “Biden'ı aylardır ülke çapında Filistin yanlısı gösteriler izledi ve Cumartesi günü de durum farklı değildi. Gazeteciler ve ünlüler Washington Hilton'a girerken protestocular, ‘Kendinizden utanın’ diye bağırarak onları, başkanın İsrail-Hamas savaşındaki rolüne destek vermekle suçladı” diye yazdı.

Eylemciler, davete katılanlara, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesine karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

BREAKING: A Palestine solidarity demonstration gathers outside the entrance of the White House Correspondents Dinner, confronting celebs and high-profile guests as they arrive. pic.twitter.com/hfHyjdkijD