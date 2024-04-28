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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2024 12:30
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Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde Gazze protestosu

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli gazetecileri hatırlatan eylemciler, yemeğe katılanları protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde Gazze protestosu
Fotoğraflar: Mostafa Bassim, Celal Güneş - Washington DC / AA

Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti.

Göstericiler, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Washington Hilton'da her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği öncesinde, ellerinde Filistin bayraklarıyla gösteri düzenledi.

CNN, “Biden'ı aylardır ülke çapında Filistin yanlısı gösteriler izledi ve Cumartesi günü de durum farklı değildi. Gazeteciler ve ünlüler Washington Hilton'a girerken protestocular, ‘Kendinizden utanın’ diye bağırarak onları, başkanın İsrail-Hamas savaşındaki rolüne destek vermekle suçladı” diye yazdı.

Eylemciler, davete katılanlara, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesine karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze’de 92'si Filistinli en az 97 gazeteci öldürüldü.

Protestonun düzenleyicilerinden Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mimi Ziad, “Gazze'deki gazeteciler bunun boykot edilmesi çağrısında bulunurken, insanların Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğine katılması mutlak bir utanç” dedi.

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(AS)

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