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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2024 13:02
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“Gazze’de 120 bin bebeğin süt ve gıdaya ihtiyacı var”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, “Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada bir çocuk öldürülürken, İsrail'in yoğun ve ayrım gözetmeyen saldırılarında çok sayıda çocuk da yaralanıyor” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze’de 120 bin bebeğin süt ve gıdaya ihtiyacı var”
Fotoğraflar: AA

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti ile orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki iki eve düzenlediği hava saldırısında 8’i çocuk 15 Filistinli öldü, onlarca kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, dünkü saldırılara hedef olan evin yıkıntıları arasında cesetleri bulunan kurbanların neredeyse tamamının çocuk olduğunu bildirdi.

14 bin 800'ü çocuk, 34 binden fazla Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA’ya yaptığı açıklamada, "İsrail şu ​​ana kadar 14 bin 800'ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım hala devam ediyor" dedi.

Gazze Şeridi'nde yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişinin halen kayıp olduğunu belirten Sevabite, yaklaşık 17 bin çocuğun anne ya da babasının İsrail saldırıları sonucu öldüğünü, enkaz altında kaldığını ya da zorla alıkonulduğunu kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde 120 bin bebeğin süt ve gıdaya ihtiyacı var ancak abluka ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaşayan herkese karşı uyguladığı açlık politikası nedeniyle bunu gidermek mümkün değil."

Sevabite, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına "sorumluluklarını yerine getirerek çocuklara insan onuruna yakışır bir yaşam sağlama ve açlıktan ölmelerini önlemek için yiyecek ulaştırma" çağrısında bulundu.

“İsrail çocukları hedef alıyor”

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu da "İsrail'in uyguladığı, bir grup insanı etnik açıdan yok etmeyi amaçlayan soykırım suçundan farklı değil" dedi:

"Çocuklar toplumun vazgeçilmez bir parçası ve bu nedenle İsrail onları hedef alıyor. Uluslararası insancıl hukukun uygulanması konusunda gereken özeni göstermiyor, bu nedenle hem insanlığa karşı suç hem de çocuklara karşı savaş suçu işliyor."

BM’den acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 21 Nisan'da yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada bir çocuk öldürülürken, İsrail'in yoğun ve ayrım gözetmeyen saldırılarında çok sayıda talihsiz çocuk da yaralanıyor" dedi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "acil ateşkesin kalan son umut olduğu" vurgulandı.

Gazze'deki hükümete bağlı Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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