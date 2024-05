ABD’li rapçi Macklemore’dan Filistin eylemleri için şarkı

ABD’li rapçi Macklemore, ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri için Hind’s Hall adlı bir şarkı yaptı.

Columbialı öğrenciler, işgal ettikleri ve ardından polis müdahalesine maruz kaldıkları Hamilton Hall binasının ismini, Gazze’de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’tan esinle Hind’s Hall olarak değiştirmişti.

Macklemore, şarkının tüm gelirinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) verileceğini açıkladı.

Şarkının klibinde de üniversite eylemlerinden görüntüler yer alıyor.

