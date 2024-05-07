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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 10:05
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 10:08
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ABD’li rapçi Macklemore’dan Filistin eylemleri için şarkı

Hind’s Hall adlı şarkının tüm geliri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’li rapçi Macklemore’dan Filistin eylemleri için şarkı

ABD’li rapçi Macklemore, ABD üniversitelerindeki Filistin’e destek gösterileri için Hind’s Hall adlı bir şarkı yaptı.

Columbialı öğrenciler, işgal ettikleri ve ardından polis müdahalesine maruz kaldıkları Hamilton Hall binasının ismini, Gazze’de öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’tan esinle Hind’s Hall olarak değiştirmişti.

Macklemore, şarkının tüm gelirinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) verileceğini açıkladı.

NY Times’ın haberine göre, Hind, ailesiyle birlikte bombardımandan kaçarken araçları hedef alınmıştı. Hind Kızılhaç’la bağlantı kurmayı başardı ve öldürülen ailesiyle birlikte araçta olduğunu söyledi ancak sonra bağlantı koptu. Yaklaşık iki hafta sonra olay yerine gidenler onu, ailesini ve yardım için giden iki paramediği ölü buldu.

Şarkının klibinde de üniversite eylemlerinden görüntüler yer alıyor.

Ne olmuştu?

New York kentindeki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Columbia Üniversitesindeki olayın ardından öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti. Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan gecesi, çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşalttı, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıttı.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, yaklaşık 300 kişiyi gözaltına aldı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. En az 2 bin öğrenci ve öğretim görevlisi gözaltına alındı.

(AS)

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/haber/columbia-universitesi-ogrencilerine-uzaklastirma-cezasi-294814
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/haber/abddeki-universite-ogrencileri-filistin-icin-ayakta-294744
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