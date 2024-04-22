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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 11:49
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Columbia Üniversitesi’ndeki Gazze eylemi beşinci gününde

Üniversitedeki eylem, diğer okullara da yayıldı; BM, 108 öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Columbia Üniversitesi’ndeki Gazze eylemi beşinci gününde

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde öğrencilerin Filistinliler ile dayanışmak için başlattığı “Gazze Dayanışma Kampı” beşinci gününü geride bıraktı.

Columbia Spectator’ın haberine göre, ülkedeki birçok üniversiteden öğrenci de oturma ve kamp eylemine destek veriyor.

Eyleme polis müdahale etti, 108 kişi gözaltına alındı.

Boston, Yale Üniversitesi ve Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nden öğrenciler de Columbia’daki "Gazze Dayanışma Kampı" ile dayanışma amacıyla kamplar başlattı.

Filistin’de Adalet için Öğrenciler ve Filistin Gençlik Hareketi Instagram'da paylaştıkları gönderide, öğrencilere, üniversite yönetimlerine İsrail’e desteğine son vermesi için baskı yapmaya davet etti.

Ne olmuştu?

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla geçen hafta kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu. Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı.

Okul yönetimi eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Columbia Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Herkesin barışçıl gösteri hakkı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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(AS)

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