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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 15:34
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Marmara Üniversitesi’nde Filistin eylemi: Soykırım dersi istemiyoruz

Marmara Üniversitesi öğrenci bileşenleri, üniversitenin İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Marmara Üniversitesi’nde Filistin eylemi: Soykırım dersi istemiyoruz
Marmara Üniversitesi öğrencileri

Marmara Üniversitesi öğrenci bileşenleri, üniversitenin İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini protesto etmek için dün (9 Ekim) saat 17.30’da kampüs yemekhanesinin önünde toplandı.

Marmara Üniversitesi; Özyeğin, Koç ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte BDS Türkiye’nin akademik boykot çağrısı yaptığı dört üniversiteden biriydi.

Kampüs yemekhanesinin önünden ana kapıya yürüyen öğrenciler, üniversitenin Hayfa Üniversitesi ile Erasmus anlaşmasını fesh etmesini talep etti.

Eylemde “Soykırım dersi istemiyoruz”, “Katil İsrail, işbirlikçi Marmara”, “Filistin’de düşene dövüşene bin selam”, “Katil İsrail Ortadoğu’dan defol” sloganları atıldı.

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“Bu suça ortak olmayacağız”

Eylem çağrısında kampüs ve öğrenci intifadasına (ayaklanmasına) vurgu yapan öğrenciler, taleplerini şöyle dile getirdi:

“Bizler, Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak direnişin yanında, Filistin’in, Portakallar Ülkesi’nin safındayız. Sözde Filistin’i destekleyip özde İsrail’in dostlarıyla anlaşmayacağız. Bu suça ortak olmayacağız. Hayfa Üniversitesi ile anlaşma derhal kesilsin.

“Marmara Üniversite öğrencileri olarak soykırım ortaklığına dur demek için, nehirden denize özgür Filistin için, uluslararası öğrenci intifadasını topraklarımıza, kampüslerimize taşımak için tüm sıra arkadaşlarımızı bir araya gelmeye çağırıyoruz.”

Öğrencilerin eylemi, üniversitenin ana kapısına yapılan yürüyüşün ardından okunan basın açıklamasıyla sona erdi.

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Akademik boykot çağrısı sürüyor

Dünyanın her yerinden öğrenciler, İsrail’le ilişkilerin kesilmesi için akademik boykotu örgütleyip kampüsleri işgal ederek küresel öğrenci intifadasının sesini yükseltiyorlar. Şu ana kadar birçok üniversitede yapılan eylem ve işgallerin kazanımları da oldu.

Daha önce Cambridge, Utrecht, Barcelona, Anvers gibi üniversitelerde İsrail'le akademik ilişkilerin kesilmesi yönünde eylemler yapıldı. Barcelona Üniversitesi senatosu, yapılan eylemler sonucunda akademik ilişkileri kesme, Belçika Özgür Üniversitesi (Universite Libre de Bruxelles) ise İsrail'le akademik ilişkilerini askıya alma kararı aldı.

BDS Türkiye de haziran ayında Türkiye'deki bazı üniversitelerin İsrail üniversiteleriyle anlaşmalarını sonlandırmaları için imza kampanyası başlattı. (İŞ/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e akademik boykot Marmara Üniversitesi BDS Türkiye
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