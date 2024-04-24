ABD üniversitelerinde “Gazze’ye destek eylemleri” yayılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) birçok üniversite kampüsünde Gazze’ye destek ve İsrail’i protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemler devam ediyor.

The Washington Post’un haberine göre, şimdiye kadar 150 öğrenci ve öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Öğrenciler, üniversitelerinden, İsrail'le her türlü ilişkiyi kesmeleri ve kalıcı bir ateşkesi desteklemeleri için hükümete baskı yapmalarını talep ediyor.

Polis eylemlere müdahale etti

New York kentindeki Columbia Üniversitesi’ndeki kamp eylemi devam ederken New York Üniversitesi (NYU) öğrencileri de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste eylem başlattı. Polis eyleme müdahale etti, 100’den fazla öğrenci gözaltına alındı.

Ayrıca Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinden öğrenciler de Gazze protestolarına destek veriyor.

Senatörlerden “Ulusal Muhafız müdahalesi” talebi

ABD Kongresinden 2 senatör, New York'taki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerin İsrail karşıtı gösterileri nedeniyle "Amerikalı Yahudi öğrencilerin risk altında" olduğunu iddia etti.

Hawley, mektubunda, Filistin yanlısı gösterileri "antisemitik" olarak niteleyerek, Biden'a, "Yahudi Amerikalı öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Ulusal Muhafızları ve gerekli diğer yetkilileri derhal harekete geçirmelisiniz" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın New York polisini, Vali Kathy Hochul'un da Ulusal Muhafızları protestolara müdahale için göndermemesi durumunda Biden'ın göstericileri dağıtma görevi olduğunu savundu.

Biden, Columbia Üniversitesi başta olmak üzere kampüslerde devam eden Filistin yanlışı protestolar için önceki gün, “Yahudi karşıtı protestoları kınıyorum, bu yüzden bununla başa çıkmak için bir program hazırladım. Filistinlilerin durumunu anlamayanları da kınıyorum” demişti.

Google, Filistin’e destek verenleri işten çıkardı Google, şirketin İsrail hükümetiyle yaptığı depolama alanı anlaşmasını kınayan protestolara katılan 20 çalışanını daha işten çıkardı. İşten çıkarılan kişi sayısı 50 oldu. Google sözcüsü, şirketin, New York kenti ve Kaliforniya ofislerinde oturma eylemleri de dahil olmak üzere protestolara ilişkin soruşturmayı sürdürdükten sonra daha fazla işçiyi işten çıkardıklarını doğruladı. Google ve Amazon'un 2021'den bu yana İsrail hükümetiyle yaptığı sözleşmeleri protesto eden No Tech for Apartheid grubunun sözcüsü Jane Chung, "Şirket muhalefeti bastırmaya, çalışanlarını susturmaya ve onlar üzerindeki gücünü yeniden savunmaya çalışıyor" dedi.

(AS)