ABD üniversitelerinde en az 2 bin eylemci gözaltına alındı

ABD'de birçok üniversite kampüsünde Filistin’e destek eylemleri sürerken birçoğuna da polis müdahale etti.

Associated Press'in (AP) haberine göre, bu protestolarda aralarında birçok öğretim görevlisinin de bulunduğu en az 2 bin gösterici gözaltına alındı.

Polis müdahaleleri

AA’nın haberine göre, California eyaletindeki üniversite kampüsleri, dün en çok hareketliliğin yaşandığı protesto alanlarından oldu.

Los Angeles California Üniversitesi'nde (UCLA), günün erken saatlerinde özel polis birlikleri öğrencilere müdahale etti. Eyalet polisi, UCLA'daki polis baskınında en az 200 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin Los Angeles merkezindeki ilçe hapishanesinde tutulduğunu açıkladı.

Polis, Gazze ile dayanışma kampını dağıtmaya çalışırken UCLA öğrencileri, İsrail yanlısı bir grubun kendilerine yaptığı saldırıyı hatırlatarak güvenlik güçlerine, "Dün gece neredeydiniz?" diye sordu.

New Hampshire, Kuzey Arizona ve Tulane üniversitelerinde de protesto kampları dağıtıldı, öğrenciler gözaltına alındı.

Gazze ile dayanışma kamplarının öncüsü olan New York'ta, Columbia Üniversitesinden sonra City College, Stony Brook, Buffalo ve Fordham üniversitelerindeki protestolarda da eylemciler polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin Columbia Üniversitesi şubesi sosyal medyadan paylaştığı basın açıklamasıyla, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını müdahaleye çağıran okul yönetimini kınadı.

Biden: Olaylar, ABD'nin politikasını değiştirmez ABD Başkanı Joe Biden, ülke geneline yayılan kampüs olaylarıyla ilgili ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek süreci değerlendirdi. İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ve kampüs olaylarında yoğun biçimde tepki gösterilen ABD'nin, İsrail ve Ortadoğu'ya yönelik politikasının değişip değişmediği sorusuna Biden, "Hayır" yanıtını verdi, kampüs olaylarının İsrail'e desteklerini de etkilemediğini dile getirdi. Öğrencilerin ifade özgürlüğünün her zaman saygı duyulması gereken bir alan olduğunu kaydeden Biden, ancak şiddet içeren olaylara dönüşen hiçbir şeye de izin verilmeyeceğini söyledi: “Biz kanunsuz bir ülke değiliz, medeni bir toplumuz ve düzen üstün gelmeli.” Bazı kampüslerde polisin şiddet uyguladığı öğrenciler ve öğretim üyeleriyle ilgili tartışmalara ilişkin de ABD'nin otoriter bir ülke olmadığını ve gösteri yapanların bastırılmadığını savundu: "Şiddet içeren gösterilere müsaade yok, barışçıl olanlara var. Eğer şiddet olursa bu kanunlara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir gösteri değildir, kanuna aykırıdır. Vandalizm, izinsiz mülke girmek, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyet törenlerini zorla iptal ettirmek, bunların hiçbiri barışçıl gösteriler değildir."

Columbia Üniversitesine, “ayrımcılık” soruşturması ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ABD Eğitim Bakanlığı, New York'taki Columbia Üniversitesine "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı: “Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden Filistinli ve Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına almak için New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarını davet eden Columbia'nın, Filistin karşıtı ayrımcılık yaptığı nedeniyle federal soruşturmaya tabi tutulduğunu duyurdu.” Palestine Legal'ın hukukçularından Radhika Sainath, üniversitelerin, Filistin destekçilerine yönelik "ırkçı" tutumlarını eleştirerek, "Yasalar oldukça açık. Üniversiteler, Filistinliler ve destekçilerine yönelik ırkçı baskıları durmadıkları taktirde, devlet fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi. Soruşturmanın, Palestine Legal grubunun başvurusu üzerine, Filistinli öğrenciler ve destekçilerine karşı "ayrımcılık yapıldığı ve bu öğrenciler için güvensiz bir ortam oluşturulduğu" şikayetiyle açıldığı bildirildi. Ne olmuştu? New York kentindeki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı. Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Columbia Üniversitesindeki olayın ardından öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti. Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan gecesi, çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşalttı, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıttı. Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, yaklaşık 300 kişiyi gözaltına aldı. ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

(AS)