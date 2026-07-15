15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye genelinde anma programları

Bugün, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 10. yıldönümü.

Resmî verilere göre 253 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla kişinin yaralandığı darbe girişiminin 10. yılında Türkiye genelinde anma programları düzenleniyor.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Neler Oldu?

İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü), etkinlikler nedeniyle saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Köprüye bağlanan D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları ile D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımlarında da trafik akışı durduruldu.

Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00’da yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhından yapılacak.

Bakan Bolat: 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız

İstanbul Valiliği, darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği’nde anma programı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, programın ardından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız,” diyerek toplumun da darbe girişimini unutturmama konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bolat, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da görüşerek başsağlığı dileklerini yineledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 15 Temmuz dolayısıyla kaleme aldığı “15 Temmuz: Türkiye Yüzyılı’nın İstiklal Beyannamesi” başlıklı makalede, darbe girişimini “demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkılan bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Erdoğan, Gülen Cemaati ile mücadelenin sürdüğünü belirterek devlet kurumlarındaki tasfiye ve yargı süreçlerine değindi.

Cumburbaşkanı ayrıca toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, yaşamını yitirenleri andı ve yaralananlara ilişkin mesajlar verdi. (TY)