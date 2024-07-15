Erdoğan: 15 Temmuz’a 'tiyatro' diyenleri, kıyamete kadar affetmeyeceğiz

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki "15 Temmuz Şehitler Makamı"nı ziyaret etti.

Boğaziçi Köprüsü’nün adı Darbe Girişimi sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.

“Darbecilerin kalleş yüzünü gördük”

Erdoğan, buradaki konuşmasında şöyle dedi.

“Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazılan yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik.”

“Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızalarımıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmuyoruz. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadelesi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız.”

“Adını tarihe ve milelimizsin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz’a oyun, tiyatro diyenler, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu millet istiklaline dokunan her oyunu nasıl bozmuşsa bozmaya devam edecektir.”

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(EMK)