Yargıtay, 15 Temmuz davasında 31 ere verilen müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15 Temmuz 2016'daki "darbe girişimi" sırasında İstanbul'daki Türk Telekom binasını "ele geçirdiği" iddia edilen 31 er hakkında verilen müebbet hapis cezası bozdu.

AA’nın haberine göre; İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği Acıbadem'deki Türk Telekom baskınına ilişkin görülen davada 20 Nisan 2018'de karar verdi.

Mahkeme, rütbeli 7 sanığa "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 ere de aynı suçlardan müebbet hapis cezası vermiş, 5 ere de "anayasayı ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından müebbet ve süreli hapis cezası vermişti. Mahkeme, 1 erin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 33 er hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onamış, "kasten öldürme" suçlaması yönünden ise kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.

Onama kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 er hakkındaki mahkûmiyet kararına itiraz etti.

Başsavcılık, "sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı", "anayasayı ihlal” suçu bakımından ise "kaçınılmaz hataya düştükleri" gerekçesiyle hükümlerin bozulmasını talep etti.

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde buldu ve erlerden 31'i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliyelerine karar verdi. İki er hakkındaki dosya ise daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma ve tahliyeye ilişkin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

"15 Temmuz" hükümleri AİHM'de kabul görmüyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), özellikle 2016 darbe girişiminin ardından, Türkiye'de verilen mahkeme kararlarını sık sık inceledi. 2023'te AİHM, Türkiye ile ilgili 5 bin 039 başvuruyu işleme aldı ve 807 başvuru ile ilgili verdiği 78 kararın 72'sinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir kez ihlal edildiğini tespit etti.

Türkiye, Avrupa Konseyi, uluslararası yargı çevreleri ve Türkiye Barolar Birliğince AİHM kararlarını uygulamadığı için eleştirdi. Örneğin, 2021'de İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin AİHM kararlarını dikkate almamakla suçladı. Avrupa Konseyi Türkiyeyi hakkında ihlal sürecini işletme kararı aldı.

AKPM Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını kabul etti

Önemli bir davada, insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın 2019'da yetersiz kanıt gerekçesiyle ve tutuklanmasının Kavala'yı susturmayı amaçladığını öne sürerek serbest bırakılmasını emretti. Türkiye'nin karara uymaması, AİHM Büyük Dairesi'nin 2022'de Türkiye aleyhine çığır açıcı bir karar vermesine yol açtı.