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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 09:31
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 11:05
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15 Temmuz davalarının ceza bilançosu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
15 Temmuz davalarının ceza bilançosu
Fotoğraf: AA

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince karara bağlandı.

AA haberine göre, 15 Temmuz günü, darbe girişimi devam ederken Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılarak şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildi.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından darbe girişimini planlayan ve organize eden  "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında olduğu sanıklar hakkında 289 dava açıldı.

Davaların tamamı yerel mahkemelerce karara bağlandı. Sanıklardan 4 bin 891'i ceza aldı.

Sanıklardan bin 634'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 366'sı ise müebbet hapse mahkum edilirken, bin 891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi.

Mahkemeler 2 bin 870 sanık hakkında beraat kararı verirken, 964 sanık hakkında ise "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

İlk derece mahkemelerince verilen kararlar temyiz üzerine Yargıtaya geldi. 224 davayı onayan Yargıtayın, diğer dosyalardaki temyiz incelemesi sürüyor.

85 eski general ve amirale ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen bin 634 sanıktan 85'i general ve amiral, bin 116'sı subay, 9'u polis, 32'si sivil, 392'si ise çeşitli rütbelerdeki askerler olarak kayıtlara geçti.

Aynı suçlamayla müebbet hapis cezasına çarptırılan 1366 sanıktan 24'ü general ve amiral, 536'sı subay, 9'u polis, 2'si sivil, 795'i de astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki askerlerdi.

Darbe davalarında yargılanarak "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan süreli hapse mahkum edilen 1891 kişiden 26'sı general ve amiral, 776'sı subay, 323'ü astsubay, 156'sı polis, 31'i sivil, 579'u ise diğer rütbelerdeki askeri personeldi.

Beraatlerine karar verilen 2 bin 870 kişiden 24'ü general ve amiral, 461'i subay, 397'si astsubay, 615'i uzman erbaş, 32'si polis, bin 165'i er, 154'ü askeri öğrenci, 22'si de sivil oldu.

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(EMK)

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