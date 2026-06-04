12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler yeniden gündeme geldi

10. ve 11. Yargı Paketleri’nde yer alması beklenen; ancak toplumsal tepkilerin ardından ertelenen LGBTİ+ karşıtı düzenlemelerin, bu kez 12. Yargı Paketi kapsamında yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

KaosGL.org’un ulaştığı kaynaklara göre, AKP’li üst düzey milletvekillerine yeni yargı paketine ilişkin bir bilgi notu gönderildi.

Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan düzenlemede, LGBTİ+’ları suçlu ilân eden ve transların cinsiyet uyum operasyonları için yaş sınırını 25’a yükselten maddeler de yer alacak.

Söz konusu düzenlemelere yönelik tepkiler artarken, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, yargı paketi taslağının LGBTİ+’ların varlığını hedef alan açık bir siyasal saldırı olduğu söyleyerek özetle şöyle dedi:

Kamuoyuna yansıyan 12. Yargı Paketi taslağı, ‘yargı reformu’ adı altında LGBTİ+’ların varlığını, bedenini, sevgisini, görünürlüğünü ve hak mücadelesini hedef alan açık bir siyasal saldırıdır. Bu girişim yeni değildir. Önceki yargı paketlerinde de tekrar tekrar gündeme getirilen benzer düzenlemeler, iktidarın ceza hukukunu toplumu hizaya sokmak, makbul hayatlar yaratmak ve nefret siyasetini yasalaştırmak için kullandığını göstermektedir.

LGBTİ+’ları aileye, çocuklara ya da topluma yönelik bir tehlike gibi göstermek, insan hakları hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmayan ağır bir ayrımcılık biçimidir. Bir toplumu kutuplaştırmak için LGBTİ+’ları pedofili, istismar ya da çocuklara yönelik suçlarla ilişkilendirmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bu söylem, eleştiri değil; hedef gösterme, nefret üretme ve şiddeti meşrulaştırma pratiğidir.

Genel ahlâk, aile kurumunun korunması ve biyolojik cinsiyet gibi muğlak kavramlarla ceza normu üretilemez. Laik hukuk düzeninde suç ile günah, hukuk ile ahlak dayatması, kamu düzeni ile iktidarın ideolojik arzuları birbirine karıştırılamaz. Ceza kanunları iktidarın ahlak defteri değildir. Hukuk, insanı korumak için vardır; makbul insan yaratmak için değil.

Transların cinsiyet uyum sürecine erişimini zorlaştırmak, sağlık hizmeti sunanları ceza tehdidiyle baskılamak, aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliğini ve görünürlüğünü kriminalize etmek; sağlık hakkının, özel hayata saygı hakkının, beden bütünlüğünün ve ayrımcılık yasağının açık ihlalidir. Bunun adı reform değil, hak gaspıdır. Bunun adı aileyi korumak değil, LGBTİ+’lara karşı devlet eliyle şiddet üretmektir.