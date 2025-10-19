ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2025 12:00
 Son Güncelleme: 19 Ekim 2025 12:46
2 dk Okuma

LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz

“Hepimiz hedefteyiz” diyen 15 LGBTİ+ derneği, tüm topluma “zorbalığa boyun eğmeme ve mücadele etme” çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz

15 LGBTİ+ derneği, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

“Hepimiz hedefteyiz: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz!” başlıklı açıklamada, LGBTİ+’ları doğrudan hedef alan ayrımcı düzenlemelere tepki gösterildi ve mücadele çağrısı yapıldı.

Taslakta, LGBTİ+’lara “hayasızca hareketler” kapsamında özendirme veya teşvik suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Öte yandan, aynı cinsiyetten kişilerin nikâh ve evlilik seremonileri de hapis tehdidi altına alınıyor. Ayrıca, transların cinsiyet uyum operasyonu yaşı 18’den 25’e çıkarılırken rapor alma koşulları da güçlendiriliyor.

“Toplumsal barışa yönelik topyekûn bir saldırı”

LGBTİ+ dernekleri süreci, “demokrasi ve insan hakları mücadelesinde bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

“‘11. Yargı Paketi’ adı altında hazırlanan bu taslak, biz LGBTİ+’ların sadece temel hak ve özgürlüklerini değil, varoluşlarını, aile kurma umutlarını, hatta dijital dünyadaki varlıklarını dahi kriminalize etmeyi amaçlayan maddeler içeriyor. Hareketimizin 30 yılı aşan mücadele birikimiyle ve sarsılmaz bir netlikle ifade ediyoruz: Bu paket, yalnızca biz LGBTİ+’ların varoluşuna değil, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, insan haklarına ve toplumsal barışa yönelik topyekûn bir saldırıdır.”

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“Paket, insan olmanın en temel haklarını hedef alıyor”

11. Yargı Paketi taslağında yer alan düzenlemelerin “insan olmanın en temel haklarını” hedef aldığını belirten LGBTİ+ dernekleri, “Bu yasa taslağı, aile kurumunu koruma adı altında, aslında aileleri parçalamayı, insanları birbirine düşürmeyi hedefliyor. Gerçek aile, sevgi, saygı ve dayanışma üzerine kurulur. Bu paket, bu değerlerin tümünü yok etme potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama, şu sözlerle sonlandırıldı:

“Tüm demokratik kitle örgütlerine, hak savunucularına, aydınlara, sanatçıları, gençleri, kadınları ve eşitlik, özgürlük ve barışa inanan herkesi bu mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz. Sene başında eriştiğimiz taslağın komisyona dahi gelmemesini hep beraber mücadele ederek başardık. Bu sefer de birlikte başaracağız! Birlikte güçlüyüz, bu taslağı ait olduğu yere yani tarihin çöplüğüne yollayacağız!”

İmzacılar: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ÜniKuir Derneği.

Açıklamanın tam metni için tıklayın.

(VC)

