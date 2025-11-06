ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 01:59
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 13:31
2 dk Okuma

TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU

11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor

AKP'nin kısa süre içinde TBMM'ye getirmeyi planladığı 11. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun tasarısı taslağından LGBTİ+’lara yönelik düzenlemeleri çıkartacağı bildiriliyor. Bu hükümler insan hakları kuruluşlarınca sert biçimde eleştirilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor

AKP, "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan kanun teklifini TBMM'ye getirmeye hazırlanırken yaygın tepkilerle karşılaşan kimi düzenlemeleri paketten çıkartacağı belirtiliyor.

Paket meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi düzenlemelerin yer aldığı 30 maddeden oluşuyor.

11’inci Yargı Paketi taslağı hangi düzenlemeleri içeriyor?
11’inci Yargı Paketi taslağı hangi düzenlemeleri içeriyor?
15 Ekim 2025

Bu arada 116 kurum, yargı paketine LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler içerdiği için karşı çıkarak ortak açıklama yayınladı. Açıklamada “LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ haklarını savunanları kriminalize eden herhangi bir yasa teklifi sunulmamalı veya kabul edilmemelidir” denildi.

116 kurum eşitlik için yan yana: LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız
116 kurum eşitlik için yan yana: LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız
31 Ekim 2025

AKP LGBTİ+'lara yönelik hükümleri çekiyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, geötiğimiz ay yayımladığı bilgi notuyla taslağın mevcut haliyle LGBTİ+’ların varoluşunu ceza konusu yaptığını ve Türkiye’deki LGBTİ+ harekete yönelik ciddi bir risk oluşturduğunu belirtmişti.

Yargı paketine ilişkin kamuoyuna da yansıyan taslakta yer alan LGBTİ+'lara yönelik "cinsiyet değişikliğine" ilişkin düzenlemenin, gelen tepkiler üzerine çıkarıldığı öğrenildi.

Kamuoyuna yansıyan taslakta yer alan düzenlemede yer alan teklif şu şekildeydi:

Hayasızca hareketler

Madde 225 -  …

(2) Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Teklif LGBTİ+'ların yaşamasını suç haline getiriyordu

MLSA 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirmesinde “Düzenleme[nin], 2013 yılında Rusya’da kabul edilen ‘Eşcinsel Propaganda Yasası’ndan daha ağır sonuçlar öngör[düğünü]" savunmuştu.

MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025

MLSA değerlendirmesinde kişinin kamuya yansımayan özel hayatındaki davranışlarının dahi bu hüküm kapsamına alınabilecek olması dolayısıyla, anun teklifinin LGBTİ+'ların yaşamını  doğrudan doğruya bir suç etkinliği haline getirdiğini sergilemişti.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
LGBTİ + 11. Yargı Paketi
ilgili haberler
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
Sayfa Başına Git