11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor

AKP, "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan kanun teklifini TBMM'ye getirmeye hazırlanırken yaygın tepkilerle karşılaşan kimi düzenlemeleri paketten çıkartacağı belirtiliyor.

Paket meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi düzenlemelerin yer aldığı 30 maddeden oluşuyor.

11’inci Yargı Paketi taslağı hangi düzenlemeleri içeriyor?

Bu arada 116 kurum, yargı paketine LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler içerdiği için karşı çıkarak ortak açıklama yayınladı. Açıklamada “LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ haklarını savunanları kriminalize eden herhangi bir yasa teklifi sunulmamalı veya kabul edilmemelidir” denildi.

AKP LGBTİ+'lara yönelik hükümleri çekiyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, geötiğimiz ay yayımladığı bilgi notuyla taslağın mevcut haliyle LGBTİ+’ların varoluşunu ceza konusu yaptığını ve Türkiye’deki LGBTİ+ harekete yönelik ciddi bir risk oluşturduğunu belirtmişti.

Yargı paketine ilişkin kamuoyuna da yansıyan taslakta yer alan LGBTİ+'lara yönelik "cinsiyet değişikliğine" ilişkin düzenlemenin, gelen tepkiler üzerine çıkarıldığı öğrenildi.

Kamuoyuna yansıyan taslakta yer alan düzenlemede yer alan teklif şu şekildeydi:

Hayasızca hareketler Madde 225 - … (2) Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Teklif LGBTİ+'ların yaşamasını suç haline getiriyordu

MLSA 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirmesinde “Düzenleme[nin], 2013 yılında Rusya’da kabul edilen ‘Eşcinsel Propaganda Yasası’ndan daha ağır sonuçlar öngör[düğünü]" savunmuştu.

MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme

MLSA değerlendirmesinde kişinin kamuya yansımayan özel hayatındaki davranışlarının dahi bu hüküm kapsamına alınabilecek olması dolayısıyla, anun teklifinin LGBTİ+'ların yaşamını doğrudan doğruya bir suç etkinliği haline getirdiğini sergilemişti.

(AEK)