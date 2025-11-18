‘11. Yargı Paketi oylamaya sunulmasın’ diyen kurum sayısı 200’e yaklaştı

“11. Yargı Paketi” yasa taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmemesini talep eden ortak metne destek veren kurumların sayısı, 200’e yaklaştı.

Metinle, aralarında Oyuncular Sendikası, KESK, Uluslararası Af Örgütü, İHD, TİHV, KAOS GL Derneği’nin de olduğu 188 kurum, tüm milletvekillerine, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmama çağrısında bulunuyor.

“LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz!” denen metin, hâlâ imzaya açık.

Söz konusu metin, özetle şöyle:

“Basına sızan teklifler, yetkililerin LGBTİ+’ları hedef alan girişimlerinde artışa işaret ediyor. Bunlar aynı zamanda LGBTİ+’ların toplumda daha da ötekileştirilmesine, damgalanmasına ve kriminalize edilmesine zemin hazırlıyor ve LGBTİ+’ları insan hakları ihlallerine daha fazla maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bizler, imzası bulunan sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, bu yasa değişikliği önerilerine kararlı bir şekilde karşı çıktığımızı ifade ediyoruz. Herkes, insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeli ve yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları da dahil tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmeli. Bu nedenle LGBTİ+ haklarını korumaya, insan haklarını savunmaya ve herkes için eşitliği ve insan haklarını savunan herkesin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm milletvekillerini, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmamaya ve Türkiye’nin eşitlik ve ayrımcılık yasağını güvence altına alan anayasası ile uluslararası insan hakları yükümlülükleri uyarınca, LGBTİ+’ların haklarını korumayı kamuoyuna taahhüt etmeye çağırıyoruz. Bu ve benzeri teklifler resmen oylamaya sunulursa, tüm milletvekilleri bunları kararlılıkla reddetmeli.

Yetkilileri, LGBTİ+’lara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz. Yetkililer, insan hakları örgütlerinin uzun yıllardır belgelediği, kolluk görevlileri de dahil kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyetle ilgili yerleşik kalıp yargıları ve kurumsal homofobi ve transfobiyle mücadele etmek üzere pozitif adımlar atmalı. İmzacı örgütler olarak, LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz!”