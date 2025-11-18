ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 15:12
2 dk Okuma

‘11. Yargı Paketi oylamaya sunulmasın’ diyen kurum sayısı 200’e yaklaştı

“Tüm milletvekillerini, LGBTİ+’ları kriminalize eden yasal değişiklikler yapmamaya çağırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘11. Yargı Paketi oylamaya sunulmasın’ diyen kurum sayısı 200’e yaklaştı
Fotoğraf: Canva

11. Yargı Paketi” yasa taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmemesini talep eden ortak metne destek veren kurumların sayısı, 200’e yaklaştı.

Metinle, aralarında Oyuncular Sendikası, KESK, Uluslararası Af Örgütü, İHD, TİHV, KAOS GL Derneği’nin de olduğu 188 kurum, tüm milletvekillerine, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmama çağrısında bulunuyor.

“LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz!” denen metin, hâlâ imzaya açık.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız”

Söz konusu metin, özetle şöyle:

“Basına sızan teklifler, yetkililerin LGBTİ+’ları hedef alan girişimlerinde artışa işaret ediyor. Bunlar aynı zamanda LGBTİ+’ların toplumda daha da ötekileştirilmesine, damgalanmasına ve kriminalize edilmesine zemin hazırlıyor ve LGBTİ+’ları insan hakları ihlallerine daha fazla maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bizler, imzası bulunan sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, bu yasa değişikliği önerilerine kararlı bir şekilde karşı çıktığımızı ifade ediyoruz. Herkes, insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeli ve yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları da dahil tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmeli. Bu nedenle LGBTİ+ haklarını korumaya, insan haklarını savunmaya ve herkes için eşitliği ve insan haklarını savunan herkesin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm milletvekillerini, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmamaya ve Türkiye’nin eşitlik ve ayrımcılık yasağını güvence altına alan anayasası ile uluslararası insan hakları yükümlülükleri uyarınca, LGBTİ+’ların haklarını korumayı kamuoyuna taahhüt etmeye çağırıyoruz. Bu ve benzeri teklifler resmen oylamaya sunulursa, tüm milletvekilleri bunları kararlılıkla reddetmeli.

Yetkilileri, LGBTİ+’lara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz. Yetkililer, insan hakları örgütlerinin uzun yıllardır belgelediği, kolluk görevlileri de dahil kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyetle ilgili yerleşik kalıp yargıları ve kurumsal homofobi ve transfobiyle mücadele etmek üzere pozitif adımlar atmalı. İmzacı örgütler olarak, LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz!”

Açıklamanın tam metnini ve imzacıların listesini görmek için tıklayın.

İletişim ve kurum imzası için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi LGBTİ+'lar ayrımcılık homofobi transfobi
bu haberin uzantıları
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketini-protesto-eden-kadin-ve-lgbti-lara-tck-301den-sorusturma-313655
ilgili haberler
“Kadın ve LGBTİ+’ların eylemleri neden ‘milli değerlere’ dokunmaktadır?”
Bugün 15:48
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-eylemleri-neden-milli-degerlere-dokunmaktadir-313768
TJA: 11. Yargı Paketi geri çekilmeli
7 Kasım 2025
/haber/tja-11-yargi-paketi-geri-cekilmeli-313338
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
HRW'den '11. Yargı Paketi' tepkisi: Türkiye'nin 'insan hakları' sınavı
30 Ekim 2025
/haber/hrw-den-11-yargi-paketi-tepkisi-turkiye-nin-insan-haklari-sinavi-313037
11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
27 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-protestosunda-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-312949
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-11-yargi-paketi-protestosunda-iki-gozalti-312925
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketini-protesto-eden-kadin-ve-lgbti-lara-tck-301den-sorusturma-313655
ilgili haberler
“Kadın ve LGBTİ+’ların eylemleri neden ‘milli değerlere’ dokunmaktadır?”
Bugün 15:48
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-eylemleri-neden-milli-degerlere-dokunmaktadir-313768
TJA: 11. Yargı Paketi geri çekilmeli
7 Kasım 2025
/haber/tja-11-yargi-paketi-geri-cekilmeli-313338
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
HRW'den '11. Yargı Paketi' tepkisi: Türkiye'nin 'insan hakları' sınavı
30 Ekim 2025
/haber/hrw-den-11-yargi-paketi-tepkisi-turkiye-nin-insan-haklari-sinavi-313037
11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
27 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-protestosunda-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-312949
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025
/haber/kadin-ve-lgbti-larin-11-yargi-paketi-protestosunda-iki-gozalti-312925
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
Sayfa Başına Git