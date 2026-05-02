LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 14:15 2 Mayıs 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 17:15 2 Mayıs 2026 17:15
Okuma Okuma:  2 dakika

12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın teması: Trans Tahayyül

“Kendi hikâyemizi, bedenimizi şekillendirirken, bu dünyayı yeniden yazıyoruz. Biz zaten oldum olası buralardayız, çokuz ve tahayyülden dönmeyiz. Kudretliyiz, transız.”

BİA Haber Merkezi

Çizim: Yaz Taşçı

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek Trans Onur Haftası’nın temasını “Trans Tahayyül” olarak duyurdu.

15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek haftaya dair açıklama yapan Komite, hayal kurmanın sadece bireysel bir deneyim değil, politik bir eylem olduğunun da altını çizerek, tahayyülün dönüştürücü gücünü öne çıkardı.

Açıklamada, patriyarkal kapitalist sistemin, devlet politikalarının ve ikili cinsiyet rejimlerinin dayattığı sınırların reddedildiği vurgulanırken, transların yalnızca kendi yaşamlarını değil, dünyayı da değiştirme iddiasıyla hareket ettiği ifade edildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'nın teması belli oldu: AÇIK S'AÇIK
27 Nisan 2026

“T zaman geldiğinde”

Açıklamanın devamında şöyle dendi:

Kendi bedenlerimizin kaderini tayin hakkı kendi elimizde. Ne hormon kullanmak ne de beden uyum süreçlerimiz için devletin, ailenin, partnerin iznine tabi olacağız. Halkların haklı mücadelesi saracak dünyanın her bir yanını bir sis gibi, o zaman silikleşecek, kaybolacak sınırlar. Savaş ve barış kelimeleri yalnızca bazı arkadaşlarımızın isimleri olacaklar; nostaljik…

Sizi durmadan red ve fesh etmek lazım! Ücretli ya da ücretsiz emeğimizin sömürüldüğü; kadınların katledildiği; Ortadoğu ve Güney halklarının soykırıma, işgale maruz bırakıldığı, göçmenlerin, lubunyaların, sakatların sistem dışına atıldığı; hayvanların metalaştırıldığı, katledildiği bu ırkçı cinsiyet ve emek rejimini reddediyoruz. Filistin’de, Rojava’da, Suriye’de, İran’da ve dünyanın bir çok yerinde emperyalist devletlerin açtığı savaşlarla binlerce insan katlediliyor, bu sömürgeci düzeni feshediyoruz.

Biz translar, tahayyüle alışığızdır. Kimi zaman kendi bedenimizi, kimi zaman dünyamızı, kimi zaman geleceğimizi tahayyül ederiz. Yıllardır tahayyül ettiklerimizle sokakları, kentleri, kendimizi, toplumu dönüştürdük. İnsanların doğa ve hayvanlar üstünde kurduğu tahakküm yok olacak. İnsan yerini bilecek. İnsana yeri öğretilecek. Yerimizi öğreneceğiz.

Tahayyül ediyoruz: Kutsal diye dayatılan ailenin olmadığı, erişilebilir temiz su ve gıdanın olduğu, trans çocukların yok sayılmadığı, kadınların, orospuların, travestilerin katledilmediği bir yaşam.

Kadın Kapısı, Voltrans, Kapsama Alanı, Amargi, Aligül, 1987 Açlık Grevi, Ülker Sokak Direnişi, ilk Trans Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştiren translar, GaniMet –  yıllardır mücadelemizde çeşitli kapılardan geçtik, tahayyüllere vardık. Eşikler tasarladık, üzerlerinden atladık.

T zaman geldiğinde, tüm hapishaneler çoktan yıkılmış olacak. Biz translar, kelepçesiz hayallerin peşinden gidenleriz. Zindanlar, kelepçeler akıllarımızdaki tutsaklıklar bile yok olmuş olacak. Boşluk ve kaosun huzurunda uçuşacağız etrafta; poyraz olup eseceğiz, yine yeniden.

Bizden çalınan hayatları geri alırken, bu dünyayı yeniden yazıyoruz. Kendi hikâyemizi, bedenimizi şekillendirirken, bu dünyayı yeniden yazıyoruz. Biz zaten oldum olası buralardayız, çokuz ve tahayyülden dönmeyiz. Kudretliyiz, transız.

Tahayyülleri çoğaltmaya, hayal kurmayı hatırlatmaya,
Tahayyülleri geleceğe, hayalleri gerçeğe, GELİYORUZ!

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
12. İstanbul Trans Onur Haftası Trans Tahayyül trans hakları ayrımcılık hormona erişim hakkı ülker sokak direnişi 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Rojava
ilgili haberler
Trans Onur Yürüyüşü’ne açılan davanın ilk duruşması yarın
9 Mart 2026
Trans Hakları Savunuculuk Çalıştayı: ‘Bir arada olmak zırh gibidir’
13 Ocak 2026
Trans doktor Larin Kayataş belgeleri paylaştı: Hukuksuzluk tablosu
26 Mart 2026
Translardan hormona erişim kısıtlamalarına tepki: Bu bir hak gaspı
14 Mart 2026
Olimpiyat Komitesi, trans kadınları ‘kadın’ kategorisinden men etti
27 Mart 2026
Trans kadın aktivist Janset Kalan’a ‘müstehcenlikten’ ceza
25 Kasım 2025
“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”
9 Ocak 2026
Uluslararası Trans Görünürlük Günü, kutlu olsun
31 Mart 2026
Hak savunucuları, trans mahpus Poyraz’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını istedi
18 Aralık 2025
“Ne Trans Onur Yürüyüşlerimiz ne de varoluşumuz suçtur”
10 Şubat 2026
