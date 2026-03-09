Trans Onur Yürüyüşü’ne açılan davanın ilk duruşması yarın

İstanbul’un Acıbadem semtinde 22 Haziran 2025’te gerçekleştirilen 11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 36 hak savunucusu hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın (10 Mart) saat 10.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yargılanan aktivistler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların daha önce LGBTİ+ etkinliklerine katılmış olmaları ve “eylemlere öncülük ettikleri” iddiası suç delili olarak gösterildi.

“Ne Trans Onur Yürüyüşlerimiz ne de varoluşumuz suçtur”

Kaos GL’de yer alan habere göre iddianamede, yürüyüş günü yapılan telefon yazışmalarına da yer verildi.

Savcılık, emniyet birimlerinin yürüttüğü takip sırasında bazı kişilerin geçmişte “LGBTİ+ eylemlerine katıldığının tespit edildiğini” iddia etti.