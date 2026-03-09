ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 15:52
 SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 15:54
Okuma:  1 dakika

Trans Onur Yürüyüşü’ne açılan davanın ilk duruşması yarın

36 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, aktivistlerin geçmişte LGBTİ+ etkinliklerine katılmış olmaları ve yürüyüş günü yaptıkları telefon yazışmaları “delil” olarak gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trans Onur Yürüyüşü’ne açılan davanın ilk duruşması yarın
Fotoğraf: 11. İstanbul Trans Onur Haftası

İstanbul’un Acıbadem semtinde 22 Haziran 2025’te gerçekleştirilen 11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 36 hak savunucusu hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın (10 Mart) saat 10.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yargılanan aktivistler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların daha önce LGBTİ+ etkinliklerine katılmış olmaları ve “eylemlere öncülük ettikleri” iddiası suç delili olarak gösterildi.

“Ne Trans Onur Yürüyüşlerimiz ne de varoluşumuz suçtur”
“Ne Trans Onur Yürüyüşlerimiz ne de varoluşumuz suçtur”
10 Şubat 2026

Kaos GL’de yer alan habere göre iddianamede, yürüyüş günü yapılan telefon yazışmalarına da yer verildi.

Savcılık, emniyet birimlerinin yürüttüğü takip sırasında bazı kişilerin geçmişte “LGBTİ+ eylemlerine katıldığının tespit edildiğini” iddia etti.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Anayasa MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. (TY)

