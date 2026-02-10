11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, 22 Haziran 2025’te İstanbul’un Acıbadem semtinde gerçekleşen gözaltılara ilişkin açılan davanın ilk duruşması için çağrı yaptı.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yargılanan 36 LGBTİ+ aktivistin duruşması, 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı

“Yargılanan arkadaşlarımızın yanındayız”

Komite, tüm hak savunucularını duruşmaya katılmaya çağırdığı açıklamasında şöyle dedi:

“22 Haziran’da Başkaldırı temasıyla Acıbadem’de gerçekleştirdiğimiz 11. Trans Onur Yürüyüşü günü, 42 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. Birçok arkadaşımız yürüyüş yerinden farklı yerlerde sırf LGBTİ+ olduğu için, saçının renginden, küpesinden, kıyafetinden ötürü gözaltına alındı. Basın emekçileri sırf bizi çekmesin diye özel olarak hedef alındı. 36 arkadaşımıza 2911’den dava açıldı. Bizleri yıldırabileceğinizi sanıyorsunuz ama her şey ortada, korkularınızı gerçeğe dönüştürüyoruz; kamusal alanlarda trans ve LGBTİ+ mücadelemizi var ediyoruz.

“Yürüyüş rotasına sızmanıza ve Acıbadem’in neredeyse her sokağında bizi aramanıza rağmen nasıl çatlaklardan sızdık? Nasıl birbirimizi yine gülüşlerimizde bulup toplandık? İşte tam da bundan güç alıyoruz ve sizden zerre korkmuyoruz.

“10 Mart 2026 Salı günü saat 10.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ilk duruşma gerçekleşecek. Davayı sahiplenmek için herkesi bekliyoruz. Ne basın açıklamalarımız ne trans onur yürüyüşlerimiz ne de varoluşumuz suçtur. Transfobik hukukunuzdan, bekçinizden, polisinizden, yasaklarınızdan güçlüyüz, bizi yenemezsiniz. Kolay değil. Yargılanan arkadaşlarımızın yanındayız.”

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

(TY)