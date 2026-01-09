ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:40 9 Ocak 2026 12:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 12:48 9 Ocak 2026 12:48
Okuma Okuma:  2 dakika

“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Halep’in Kürt mahallelerinde dört gündür süren saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”
Eşrefiye caddeleri, 9 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyinde bulunan Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılar dördüncü gününde sürüyor.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümünde kuruluşunu ilân eden Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) şu ana kadar 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurduğu saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce Suriye’de Alevilere, Dürzilere ve translara yönelik saldırılarla anılan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara yönetiminin bugün Kürtlere saldırmasının “tesadüf” olmadığı vurgulandı.

“Barıştan anladığımız, Kürt mahallelerini rehin alarak Suriye’nin geleceğini dikte etmek değil”
“Barıştan anladığımız, Kürt mahallelerini rehin alarak Suriye’nin geleceğini dikte etmek değil”
8 Ocak 2026

“Barış istemekten vazgeçmiyoruz”

Açıklama özetle şöyle:

“Suriye halklarına dönük bu saldırılar, birlikte yaşam iradesine yönelmiş politik bir şiddetin parçasıdır. Türkiye’de bir taraftan barışın inşası konuşulurken, ABD’nin Venezuela’daki emperyalist saldırıları kınanırken diğer tarafta sınır ötesinde Kürt halkına dönük saldırılar onaylanıyor. Kürt halkının ortak yaşam pratikleri, sınır ötesinde dahi tehdit olarak görülüyor. Bu tutarsız siyaset, barışın inşası önünde engel teşkil etmektedir. 

“Suriye’de Alevileri, Dürzileri katleden, translara dönük saldırılar gerçekleştiren HTŞ cihatçı çetelerinin ve işbirlikçilerinin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değildir. Çünkü Suriye’de yaşayan halkların, kadınların ve LGBTİ+’ların birlikte yaşamı inşa edebileceği demokratik bir sistemin önündeki engel bizzat HTŞ zihniyetinin kendisidir. Bizler LGBTİ+’lar olarak savaşa karşı barışın sesini yükseltiyoruz, Türkiye’de ve yanı başımızda direnen halklar için barış istemekten vazgeçmiyoruz.” (TY)

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu açıkladı
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu açıkladı
10 Ekim 2025
