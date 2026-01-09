“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyinde bulunan Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılar dördüncü gününde sürüyor.

10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümünde kuruluşunu ilân eden Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) şu ana kadar 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurduğu saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce Suriye’de Alevilere, Dürzilere ve translara yönelik saldırılarla anılan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara yönetiminin bugün Kürtlere saldırmasının “tesadüf” olmadığı vurgulandı.

“Barıştan anladığımız, Kürt mahallelerini rehin alarak Suriye’nin geleceğini dikte etmek değil”

“Barış istemekten vazgeçmiyoruz”

Açıklama özetle şöyle:

“Suriye halklarına dönük bu saldırılar, birlikte yaşam iradesine yönelmiş politik bir şiddetin parçasıdır. Türkiye’de bir taraftan barışın inşası konuşulurken, ABD’nin Venezuela’daki emperyalist saldırıları kınanırken diğer tarafta sınır ötesinde Kürt halkına dönük saldırılar onaylanıyor. Kürt halkının ortak yaşam pratikleri, sınır ötesinde dahi tehdit olarak görülüyor. Bu tutarsız siyaset, barışın inşası önünde engel teşkil etmektedir.

“Suriye’de Alevileri, Dürzileri katleden, translara dönük saldırılar gerçekleştiren HTŞ cihatçı çetelerinin ve işbirlikçilerinin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değildir. Çünkü Suriye’de yaşayan halkların, kadınların ve LGBTİ+’ların birlikte yaşamı inşa edebileceği demokratik bir sistemin önündeki engel bizzat HTŞ zihniyetinin kendisidir. Bizler LGBTİ+’lar olarak savaşa karşı barışın sesini yükseltiyoruz, Türkiye’de ve yanı başımızda direnen halklar için barış istemekten vazgeçmiyoruz.” (TY)