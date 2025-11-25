Trans kadın aktivist Janset Kalan’a ‘müstehcenlikten’ ceza

Trans kadın aktivist Janset Kalan’a, kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabından paylaşılan “dekoltesi ve bacaklarının göründüğü” bir fotoğraf nedeniyle 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası verildi.

Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi, kararını “müstehcenlik” suçu üzerinden verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kalan, duruşmaya giderken başka bir trans kadının da aynı suçlamayla yargılandığını gördü. Kalan’ın edindiği bilgilere göre, “Sadece Ankara’da trans kadınlara açılan 100’den fazla dosya var.”

“Kadın bedeni üzerinden müstehcenlik tanımı yapıldı”

Kalan, yaşadıklarını ve trans kadınların “müstehcenlik” suçlamasıyla hedef alınmasını KaosGL.org’dan Yıldız Tar’a anlattı:

“İki kere yargılandım, iki kere ceza aldım. Duruşmada hakim, ‘Kes, kes, kes’ diyerek beni konuşturmadı bile. Kopyala, yapıştır bir şekilde kararı verdi. Bu karar önceden verilmiş. Gelmeme gerek bile yokmuş. İddianamede fotoğraflarda bacaklarım ve dekoltemin görünür olduğu söyleniyor. Suç teşkil eden şey benim bacaklarımın ve dekoltemin görünür olması. O kadar korkunç ki. Bu durumda kimse mini elbise giymeyecek, ipli askılı kıyafet giymeyecek, bikini giymeyecek, plajlara gidemeyecek…

“Kadın bedeni üzerinden bir müstehcenlik tanımı yaptı. İstisnai bir durum da değil bu, çok politik bir yerden hedef alınarak usulsüz bir şekilde yargılandım. Bu, sadece trans kadınlar açısından değil natrans kadınlar açısından da problem teşkil ediyor. Bu karar 11. Yargı Paketi’nde getirilmek istenen yeni düzenlemelerle de çok ilintili. Henüz herhangi bir yasa değişikliği yokken uygulamada trans kadınlar bedenleri üzerinden objeleştiriliyor, cinselleştiriliyor. Buna ses çıkarmak gerekiyor. Bu dosyaların peşini elbette ki bırakmayacağım, gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğim.”

“Sanal devriye, trans kadınları hedef alıyor”

Kalan’ın Avukatı Nergiz Görnaz, kararı da istinafa taşıyacaklarını söyledi. Görnaz, Emniyete bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sanal devriye uygulamasının doğrudan trans kadınları hedef aldığını vurguladı:

“Müstehcenlik suçu doğrudan trans kadınlar aleyhine kullanılıyor. Sanal devriye işlemleri doğrudan trans kadınların hesaplarını bulmaya dönük yapılıyor. Trans kadınların sosyal medyadaki varlıkları doğrudan cinselleştiriliyor. Ardından açılan soruşturmalar da usulsüzlüklerle dolu. Usule aykırı telefon incelemeleri mi dersiniz, keyfiyete dayalı yargılamalar mı… En son Janset’in davasında mesela hesabın Janset tarafından açıldığına dair bir araştırmaya dahi gerek duyulmadan karar verildi.”

Janset Kalan, özellikle uluslararası alanda savunuculuk faaliyetleri yürüten trans kadın bir aktivist. Queer Adana kurucularından, Pembe Hayat ve 17 Mayıs derneklerinde çalıştı. Aynı zamanda Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kalan, 10 yılı aşkın süredir LGBTİ+ hak savunuculuğu yapıyor.

(TY)