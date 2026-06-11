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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 12:50 11 Haziran 2026 12:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 17:03 11 Haziran 2026 17:03
Okuma Okuma:  3 dakika

12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı açıklandı

Hafta, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek yürüyüş ile sona erecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı açıklandı

“Trans Tahayyül” temasıyla, 15-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı dün (10 Haziran) açıklandı. 

Hafta boyunca atölyelerden forumlara, söyleşilerden sosyal buluşmalara kadar toplam 30 etkinlik düzenlenecek.

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Komite tarafından yapılan açıklamada, “Biz translar bu yıl arı gibi çalıştık, bol bol örgütlendik, şimdi ise bütün yıl ördüğümüz politikayı hep beraber gerçeğe döndürüyoruz. Sokakların T hâli tahayyülümüzü gerçeğe döndürüyoruz. Hepimizin Onur ayı ve Trans Onur Haftası kutlu ve umutlu olsun,” dendi.

Hafta, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek Trans Onur Yürüyüşü ile sona erecek.

 
 
 
 
 
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12. İstanbul Trans+ Onur Haftası (@transprideistanbul)'in paylaştığı bir gönderi

Etkinliklere katılmak isteyenlerin her etkinlik için ayrı başvuru formu doldurması gerekiyor.

Etkinlik mekânlarının adresleri ise güvenlik nedeniyle katılımcılara etkinliklerden bir gün önce e-posta yoluyla iletilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
12. İstanbul Trans Onur Haftası trans onur yürüyüşü trans onur haftası onur ayı Pride 2026
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