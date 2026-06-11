12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı açıklandı

“Trans Tahayyül” temasıyla, 15-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı dün (10 Haziran) açıklandı.

Hafta boyunca atölyelerden forumlara, söyleşilerden sosyal buluşmalara kadar toplam 30 etkinlik düzenlenecek.

Trans Pride Komitesi: Karşılaştığımız yasakların hiçbir dayanağı yok

Komite tarafından yapılan açıklamada, “Biz translar bu yıl arı gibi çalıştık, bol bol örgütlendik, şimdi ise bütün yıl ördüğümüz politikayı hep beraber gerçeğe döndürüyoruz. Sokakların T hâli tahayyülümüzü gerçeğe döndürüyoruz. Hepimizin Onur ayı ve Trans Onur Haftası kutlu ve umutlu olsun,” dendi.

Hafta, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek Trans Onur Yürüyüşü ile sona erecek.

Etkinliklere katılmak isteyenlerin her etkinlik için ayrı başvuru formu doldurması gerekiyor.

Etkinlik mekânlarının adresleri ise güvenlik nedeniyle katılımcılara etkinliklerden bir gün önce e-posta yoluyla iletilecek. (TY)