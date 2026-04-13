11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê: Ji bo Aştiyê Diyalog

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê (DBŞT), îsal 11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê ya Navneteweyî di bin navê “Ji bo Aştiyê Diyalog” pêk tîne. Festîval dê di navbera 22yê Nîsan û 2yê Gulanê de li Amedê pêk were.
Di festîvalê de dê komên şanoyê yên gelek welatan derkevin ser dikê û hunera xwe pêşkêşî şanohezan bikin. Piranî lîstik dê li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bên pêşandan û hin performans jî dê li qadên vekirî derkeve pêşberî temaşevanan.
Di çarçoveya festîvalê de ligel lîstikan; hevpeyvîn, panel, atolye û hevdîtinên hunermendan jî dê bên organîzekirin. Yek ji Koordînatorê 11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê ya Navneteweyî Şanoger Yavuz Akkuzu li ser armanca festîvalê û amadekariyên xwe ji bianetê re axivî.
Yavuz Akkuzu destnîşan kir ku wan heta niha 10 festîval li Amedê organize kirine û xwestine bi vê festîvala 11emîn ve tecrubeya xwe ji bo qada navneteweyî veguhezînin. Jiber ku êdî temaşevan cîhanê nas dikin û xwestine bi rêya şanoyê rû bi rû cihanê bidin nas kirin. Akkuzu, diyar kir ku jixwe meseeya şanoyê jî rû bi rû ye û bila temaşevan rû bi rû bibîn e ku cîhan çi dike.
Dê bi hunerê aştî bê pêşandan
Akkuzu bi berdewamî ev tişt anî ziman: “Em jî wekî siyasî di pêvajoyeke aştiyê de ne. Lê mixabin Rojhilata Navîn di nava şer de ye. Ev komên ku dê ji derve werin, komên ku welatê wan di nav şer de ne. Van komana dê li vir lîstikên ku naveraka wan li ser aştiyê bidin pêşandan. Ji xwe dirûşme yan jî navê duyemîn ê festîvala me “Ji Bo Aştiyê Diyalog” e, ku ev komên welatê wan di nav şer de ne werin li vê derê diyalogekê ava bikin û hunermend li dijî şer ji bo aştiyê tiştekî bêjin. Ne tenê bi lîstikên şanoyan bi panel û semîneran jî dê hunermend li dijî şer aştiyê biparêzin û gelek tiştan bînin ziman. Ev jî ji bo me gelekî girîng e.”
Empatiya bi rêya hunerê
Di berdewamiya axaftina xwe de Akkuzu bal kişand empatiya bir êya hunerê û ev tişt got:
“Em dibêjin li ser hunerê empatî jî ava dibe. Dê hunermend bi hunera xwe rewşa gel û welatê xwe vebêjin û temaşevan jî bi empatiyê rewşa gelên din fêhm bikin. Ev jî gelekî girînge ku emê vê festîvalê di salên bê de jî di asta navneteweyî de pêk bînin ku empatiya di navbera gelan de pêş bikeve. Emê jî bi listikên xwe hewil bidin ku empatiyekê bi kurdan re ava bikin.”
Li ser amadekariyên xwe jî Akkuzu, destnîşan kir ku hemû amdekariyên bi dawî bûne wiha got: “Amadekarî qediya, niha em bi kelecanî li benda mêvanan e. Dê ji gelek welatan mêvanên me hebin. Ne tenê şanoger, gelek kesayetên girîng û hunerhez dê werin. Dê ev festîval têkiliyekê di navbera gelan û hunerhezan de ava bike. Ev festîval ne tenê pêşandana lîstikan e.”
"Bila çand, estetîk û henerê jî bibînin bibînin"
Koordînatorê 11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê ya Navneteweyî Şanoger Yavuz Akkuzu di dawiya axaftina xwe de ev bang kir:
“Hemû welat bi zimanên xwe lîstikên xwe dilîzin. Me jî ji bo temaşevanan bi sê zimanan (Kurdî-Tirkî-İngilizî) jornivîsan amade bikin. Bila her kes were beşdarî vê festîvalê bibe, li gel peyam û naveroka komên şanoyê bila çand, estetîk û henerê jî bibînin. Erê naverok ji aliyê teorîk û polîtîk ve xurt e lê aliyê dîtbarî jî li gorî min dê balkêş be.”
(RB/AY)