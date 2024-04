Me dilê xwe bi avzîvê şûşt

Di şevek hîvronî da

Li ser tepsiya zîvîn

Pêşkêşî te kir

Min di 01.10.2016an de wiha nivîsiye, li ku? Li rûpelên wê deftera ku we dît, deftera biçûk û biçivîk.. Ew dilê ku bi ava zîvîn hat şûştin û li ser tepsiyê(erê,Sêrtî dibêjin “bergeş” ji tepsiyê re) hat pêşkêşkirin niha li ku ye, çima hat pêşkêşkirin û çima li ser tepsiyê… hat pêşkêşkirin? Xweda zane ku çi hebûye ew dem li hiş û dil û kî bûye çi bûye xwediyê/a wê îkrama qedirbuha. Niha xwe bikujim jî nikarim wan sedeman bibînim.

Her tişt çawa çûndox e, diçe û tiştek li pey xwe nahêle. Her tişt çawa carekê, hew carekê tê jiyîn. Lê tekrar û dubare û sedbare… Ew çi ne? Ew, wek navê xwe tekrar û dubare û sedbare ne. Ne jiyan, ne çîrok ne jî tehm in li dil û hiş. Bi rastî jî ji bo ku her tişt,hew yekcare ye, tik î tenê ye, ên li pey wan tenê tekrar in tekrar. Tekrar, encama nebesî û xwenûnekirinê ne, ne tu tişt in. Lê ku ne tu tişt bin çima navên wan bûye tekrar? Bila tune bihatana hesibandin belkî hingê tune bubûna, çimkî ji qewlê Stoahezan va ku hûn tiştek tune bihesibînin û wilo lê binhêrin, tune dibe. Dibe gelo? Me neceribandiye, lê belkî bibe. Eviya jî cûreyek şerê li hember rastiyê ye û hinek zarokane ye jî. Wek ku dibêje "tu wiha yî û naguherî! Wisa be ez jî te nas nakim û tune dihesibînim û tune dikim!” Tunekirin… Wilo hêsan e? Ne hêsan be jî ez jî di nav de her kes diceribîne, bi awayek hin tiştan(wek Stoaperweran ne her tiştî) tune dihesibîne û heta derek tune an jî bêbandor dike. An na dê ev keştî qet ji cîhê xwe neliviya.

Lê Don Kîşot, ewî heyî hesibandiye ne? Ew jî tekoşerek e li dijî rastiyê, lê ew heyî dihesibîne ne tune. Em bêjin çi ji vê rewşê re; Rastîlîz an Rastîçêker?Rastîguhertox, rastîbelavker, rastîjen û her wekî din, hwd… Ji ber ku rastî,gelek caran hem lîstinê hem guhertinê, hem tunehesibandinê hem jî ji nûveçêkirinê heq dike.

Em hemî selikên tije beytikên kuştî

Li bin dara payîzê daniştî

Zaroktî bi şimika werdekan dimeşe

Her tişt waqewaq e…

Em hemî selikên sor ên tije beytikên kuştî

Li ber derê te daniştî…

Defter nesekinî û van selikan da ber me. Em jî ew selikên tije ne, an xwediyên selikan in nizanim, lê waqewaqa zaroktiyê bi ser jiyanê ketiye. Zaroktiya ku hem her kes jê xweş e û hem jî pê nexweş e. Zaroktiya ku kes jê têr nebûye, lê jê hatiye mişextkirin…

Îca ew beytikên kuştî yên li nav selikê,diyariya kê ne ji bo kê? Me li ku xeta kir, em li ku xafil man ku wiha wek libên tirî ketin nav vê selikê?

Lê defter ji me nahewe û van du risteyên Selwa Gulî datîne ber me:

Zemrûda çavêt min

Di fîncanê da dixapîne

Zemrûda çavên me yên reş di fîncanê da kê û çi dixapîne? Qey em niha li ba felzan-felcî ne? Lê heyran welle ku zemrûd tenê kesk be, me ne çav hene ne jî fîncan…Kes nikare kehanet û pêşerojan ji bo me bihone. Belkî em ji vê jî razî ne. Ji ber ku tevî senaryo û serenad û nexşerêyên pêşerojê her tim pûç û vala derketine. Pêşeroj welê li pêş û welê dûr e ku di bername û senaryoyan da nayê qefaltin û fesilandin. Welê dûr e ku heya em bi xwe dihesin dibînin ku tim li ber me, di kêliya jiyana me da bûye, lê me nediye, em li dûr lê geriyane.

Dîsa defter…

06.09.16.

Resmê te yê bi dîwar ve

Devvekirî maye

Qey te yê tiştek bigota?

Li gor ku devkê me yê reben wiha di resman da vekirî maye,derdek me heye.

Heqet,me yê çi bigota?