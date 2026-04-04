Margosyan ustayı 4. yılında anıyoruz

Edebiyatın şehir hatırlı büyük ustasının öte yakaya göçüşünün üzerinden dört yıl geçti. 2022 yılının nisan başında kaybetmiştik kendisini.

Her yıl yaptığımız gibi yine şehrinde anıyoruz üstadı. Mezarı başında memleket (Heredan) toprağını üzerine serperken her yıl anacağız seni ve hatıralarını demiştim.

İşte onu yine yapıyoruz.

Yaşıyorken kendisine bir şiirimi ithaf ederek demiştim ki;

her gidiş yitiştir

“vakitlerden bir vakit, gitmiştiniz bu diyardan, mahzun”

gittin

şimdi dönmek telaşındasın

velâkin her gidiş

dönüşün hüznüne gebe

bir şarkı vardı anımsarsın hani

Diyarbekir şad kar derdi ya!

Diyarbekir’i sorarsan şad akmıyor artık

senin bildiğin şehir şadumandı

şarkının sözlerindeki nağmelerde kaldı

Hançepek demiştin ya boşuna arama

gavuru gitmiş mahallesi kalmış (mı)

Marangoz Xaço vardı bir zamanlar

sen iyi bilirdin

hah tamam işte aynen o

şimdilerde yok

oysa ne de güzel ipek böcekçiliği yapardı

Suriçi’ndeki evinin avlusunda

mor menevşe mooor diye bağıranların gölgelerinde soluklandıkları

hercai menekşelerin sırdaşı dutlara da kıydılar usta

kozalar örülmeyen bu şehirde

böcek de kalmadı ipek de

kına yaksınlar münasip yerlerine

Balıkçılarbaşı’ndaki Daşçılar Kahvesi’nin yerinde yeller es(m)iyor

ne taş kaldı bu şehrin teşkalesinde

ne de taşı nakış gibi işleyen Ermeni,

Süryani ustalar

‘eskiler alıram’ nidalı ünlemelerinin

ses verdiği

Daracık küçelerin sakinleri Moşeler gidince

İğneli beşik muhabbeti de bitti

karışacak Moşê de kalmadı bu şehirde

sürdüler telkâri ustası kadim kardeş Süryanileri

sonra da “mehlemız doli Süryani” dediler

yalan…

külliyen yalan usta

mahlemizde yok Süryani

Süryanisiz anadan üryan bu memleket şimdilerde…

gidenlerin ardından

“iyi ki gittiler” diyenler

timsah gözyaşı döküyor bugün

haberin var mı?

sen yine de bil öyle gel usta

giderken melül mahzun bıraktıkların

dönüşünde yok artık bilesin

sana kalan bir tutam hüzün bolca gözyaşı

bir de giderken ardında bıraktıklarını bulamamaktır…

Mıgırdiç Margosyan henüz 15 yaşında ve Diyarbakır’da ortaokul öğrencisi olduğu 1953 yılında, Anadolu ve Mezopotamya topraklarındaki diğer Ermeni çocuklarla birlikte bir Ermeni papaz tarafından anadilini öğrensin diye İstanbul’a götürülür.

Annesi ve babası ‘Sen de git oğlum’ der. Kendi anadilini öğrenmek ve Ermenice eğitim görmek için İstanbul’a gidiyor. Düşünün 15 yaşında bir çocuk olarak gidiyor ve sonra Diyarbakır’la olan bağı aslında fiili olarak kopuyor, sadece yaz tatillerinde gelip gidiyor. 1960’lı yıllardan sonra ise, 90’lı yılların ortalarına kadar hemen hiç gelmiyor şehre.

Fakat 1988 yılında önce Ermenice sonra da “bebekusun kitapları”nda yayımlanan ‘Gavur Mahallesi’ kitabı ile öyle bir edebiyat yaratıyor ki, sanki hiç Diyarbakır’dan ayrılmamış gibi…

Sadece Diyarbakır’daki Ermeni toplumunun hikâyelerini değil, Ermenilerle ilişki halinde ve şehrin sakinleri olan Kürtler ve diğer tebaayla olan bağı 15 yaşındaki bir çocuğun hafızasına nakşolunan metinler üzerinden adeta yeniden yaşayarak yazıyor.

Bu, aslında bir anlamıyla tıkanan adeta kesintiye uğrayan Ermeni taşra edebiyatının İstanbul’daki Amira Ermenileri’ne ‘Biz de varız, yok olmadık’ demenin hikâyesi gibi vukubuluyor. Mıgırdiç Margosyan’ı işte asıl bu pencereden okumak gerek…

Margosyan’ın vefatıyla bu toprakların çok şeyi kaybettiğinin altını özellikle çizmeliyim. Mıgırdiç Margosyan bir kimlik ve simgesel kişilikti.

Diyarbakır Kitap Fuarı’na her geldiğinde en fazla kuyruğu, O’nun yer aldığı Aras Yayınevi standının önünde görürdünüz.

Çünkü o, bu kentteki kimliğini gizlemek zorunda kalmış şahsiyetlerin bir nevi kimlik ifşası, kimlik varoluşu gibiydi adeta. İmza günlerine gelenlerin arasında kitabını imzalatırken biraz da kısık sesle “Hocam benim de ninem Ermeni” diyenleri çok duydum.

Ruhu şad û handan olsun.

Diyarbakır Hafızası ve Margosyan Anma Programı Rober Koptaş

Tanur Korkut

Şeyhmus Diken



Moderatör: Nurcan Kaya

Ditav Kültür Sanat Evi / Diyarbakır

4 Nisan 2026 Cumartesi

Saat: 14.00

(ŞD/TY)