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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2024 00:20
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KADINLARIN GÜNDEMİ

Hayatta kal, diren, kazan: Diyarbakır’dan İstanbul’a kadın sesleri

Yeryüzünün tüm şifası Semra ile birlikte olsun ona eşlik etsin demek dışında yapabileceğimiz tek şey sanırım 80 yaşına gelmiş iktidar ortağı Bahçeli'nin dediğinin tam aksini yapmak: "Mesleği bırakmamak, daha çok çalışmak".

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
u fotoğrafta, bir kadın gazeteci görülüyor. Kadın, açık renkli bir mont giymiş ve yeşil bir üst giysiyle kombinlemiş. Elinde, üzerinde "Kanal Fırat" logosu bulunan bir mikrofon tutuyor. Saçları düz ve omuz hizasında. Kadın, objektife bakarak hafif bir gülümseme sergiliyor. Arka planda flulaştırılmış bir iç mekan görülüyor; bu ortamda bir kırmızı kurdele ve birkaç insan figürü yer alıyor, ancak detaylar net değil. Fotoğraf, muhtemelen bir haber ya da röportaj sırasında çekilmiş.
Fotoğraf: Sosyal Medya

Gördüğünüz kadın, bir gazeteci. Adı Semra Demirelli. Kalemini elinden bırakıp, mikrofonuyla gerçeklerin peşine düşmüş bir ses. Ancak o ses susturulmak istendi, bir erkek şiddetiyle hedef alındı. Vahap Ç. isimli bir erkek onu kendi evinde ateşli silahla vurdu. Semra Demirelli’nin durumu kritik. Şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Semra, henüz 25 yaşında bir muhabir. Elazığ’ın yerel televizyonu Kanal Fırat’ta, halkın haber alma hakkı için çalışan bir emekçi. Ne acıdır ki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne sadece günler kala bu cinayet girişimi yaşandı. Hep söylediğimiz gibi "Bu tesadüf değil, erkek şiddeti"

Yeryüzünün tüm şifası Semra ile birlikte olsun ona eşlik etsin demek dışında yapabileceğimiz tek şey sanırım 80 yaşına gelmiş iktidar ortağı Bahçeli'nin dediğinin tam aksini yapmak: "Mesleği bırakmamak, daha çok çalışmak". Erkeklik suçlarını anlatan daha çok haber yazmak, daha çok kadının sesini duymak, duyurmak.

O seslerden bazıları da tam bu yazıyı yazarken ulaştı... Acil haberci gibi hissediyorum bazen. Doktora "Hemen gelmeniz gerek" derler ya bana da kadınlar "bunu hemen yazar mısın?" dediler...

18 Kasım Pazartesi gece yarısı saat 24:00’te, Kadıköy Belediyesi’nin bahçesi sokak lambalarıyla değil, kadınların direnişiyle de aydınlanacak.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan DİSK’li kadın işçiler, bir haftadır belediye önünde oturma eylemi yapıyor,  ancak artık eylemlerini greve taşıma kararı aldılar.

Peki neden? Cevabı çok basit: Eşitlik istiyorlar.

Üstelik bu talebi gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kadıköy Belediyesi için çok da zor değil diye tahmin ediyorum.

CHP bu konuda çalışmaları olan, toplumsal cinsiyete duyarlı bir parti. En azından Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve ekibinin bu konudaki dikkatini biliyorum. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özellikle yerelde de çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere bu konuda örnek çalışmaları var.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadınlar, ne köşk, ne de lüks bir yaşam talep ediyor. Talepler net, açık ve insanca, hatta kadınca..

Kadına ve çocuğa karşı şiddet suçu işleyenlerin işe alınmamasını, HPV aşısına erişim sağlanmasını, kadın işçilere ped desteği verilmesini istiyorlar. Evet, yanlış okumadınız. Regl yoksulluğunun temel bir gerçeklik olduğu bu ülkede, kadınlar ped desteği gibi en temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor.

Kadınlar, mobing kurullarının erkek egemen olmamasını, işyerinde ayrımcılığa karşı tazminat hakkı verilmesini istiyor.

Kadınlar, bebeklerini emzirip bakabilmek için günde birkaç saat izin talep ediyor. Ve tüm bunlar müzakere masasında bir bir reddediliyor.

Kadınlar, bu durumu anlattıklarında aslına bakarsanız aşırı derecede şaşırdım. Kadınların tüm taleplerinin reddedilmesi, doğru bir yaklaşım mı? Ne kadar eşitlikten yana?

Kadıköy, İstanbul’un kalbi gibi anılır. Kültür, sanat, eşitlik söylemleriyle süslenir. Ama kadınlar, bu süslü söylemleri kendi hayatlarında hissedemiyor.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadınlar, Belediye’nin bazı soruların yanıtlanmasını istiyor sosyal medyada “#LaflaEşitlikOlmuyor” diyorlar.

Ümit ediyorum ki örnek çalışmalara imza atan, iktidar partisinin muhafazakar söylemlerinden nefessiz kalan kadınların çözüm yerlerinden biri olarak gördüğü CHP’li Kadıköy Belediyesi bu konuda beklenilen adımı atar.

Sorulara gelirsem…Kadın işçilerin sorusu, tüm kadınların sorusudur:

Kadın işçilere ped desteği vermeyi reddetmenizin sebebi nedir?

Boşanan kadın işçiye izin ve maddi destek vermeyi reddetmenizin sebebi nedir?

***

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi yazı/haber/söyleşilerle karşınızda olacağız.

Şanslıyım ki yalnız değilim bu kez. Diyarbakır’dan muhabir arkadaşımız Evrim Deniz de özellikle Diyarbakır’daki kadın örgütleri ve belki de kimsenin gitmeye gerek görmediği, görünmez kılınmak istenen yoksul mahallelerden kadınların seslerini duyuracak.

İstanbul’dan da yılladır direnen Türkan Albayrak, feminist Sanatçı Nazan Azeri, tacize karşı mücadele ederken bugün kadınların avukatına dönüşen Arzu Sena Topuz, akademisyen kadınlar, her şeyin başlangıç noktası diye nitelendirdiğimiz Nahide Opuz davası ve başka başka kadınların mücadele günleri okuyacaklarınız arasında olacak.

Bir yazar kitabını bitirdiğinde “kitabımı okurlara bıraktım” ya da bir yönetmen “filmimi izleyenlere teslim ediyorum” der ya, biz de tüm haberlerimizi size emanet ediyoruz. Hep tanık olduk ki kadınların sesleri bir aradayken çoğalıyor…Şüphe yok, kadınlar el ele verdikçe güçleniyor.

Hayatta Kal, Diren, Kazan: Diyarbakır’dan İstanbul’a kadın sesleri…Katkılarınızla çoğalacak…

Özgür yeni bir hafta gelsin, eşitlikten yana. Şiddetsiz!

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Hayatta Kalanlar Hayatta Kal Diren Kazan Hayatta kal, diren, kazan: Diyarbakır’dan İstanbul’a kadın sesleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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