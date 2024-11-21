Erkekler 322 günde en az 344 kadını ve 40 çocuğu öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2024 – 18 Kasım 2024 dönemindeki 322 günde, en az 344 kadını öldürdü.

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1 Ocak 2024 - 18 Kasım 2024 dönemindeki 322 günde en az 263 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, 1 Ocak 2010-18 Kasım 2024 tarihleri arasında 4 bin 179 kadını öldürdü 7 bin 221 kadını da yaraladı.

2024’ün erkek şiddeti verileri

1 Ocak- 18 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 344 kadını öldürdü, 110 kadını taciz etti, 201 çocuğu istismar etti, 558 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 544 kadını seks işçiliğine zorladı. 263 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 40 çocuğu öldürdü.

Kadınları kim öldürdü?

En az 242 kadını kocası, sevgilisi erkekler, 62 kadını baba, oğul gibi ailesinden erkekler, yedi kadını damadı, beş kadını komşusu, bir kadını işvereni, dokuz kadını da arkadaşı öldürdü. En az 4 kadını kargocu, tamirci gibi erkekler, bir kadını da kadına tecavüz eden erkek öldürdü. En az 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler, en az 215 kadını ateşli silahla, 90 kadını kesici aletle öldürdü. En az 15 kadını darp eden erkekler, 12 kadını boğdu. Erkekler, iki kadını yakarak öldürdü. Erkeklerin 10 kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler 184 kadını ev içinde, 154 kadını sokak, hastane, araç, park gibi kamusal alanlarda öldürdü. Erkeklerin, altı kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları hangi “bahanelerle” öldürdü?

Erkekler, 153 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için öldürdü. 17 kadını da kıskandığı için öldüren erkekler, 20 kadını da gasp etmek, mirasına konmak, kedi beslemek gibi bahanelerle öldürdü. Erkeklerin 154 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 356 kadın fail erkek vardı. Sadece 187 fail tutuklandı. En az 66 fail intihar etti. 59 fail gözaltına alındı. Altı fail hakkında soruşturma başlatıldı. 11 fail kaçtı. 27 failin hukuki süreci basına yansımazken üç fail serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

bianet’in hazırladığı çeteleye göre 1 Ocak 2024 - 18 Kasım 2024 arasındaki erkek şiddeti sonucu gerçekleşen cinayetlere dair öne çıkan detaylar...

Ocak

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Şubat

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. İki erkek cezaevinden izinli çıkıp öldürdü.

Mart

*Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis biri de astsubaydı.

Nisan

*Kadınları öldüren erkeklerden biri uzman çavuş idi.

Mayıs

*Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Haziran

*Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Temmuz

*Erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

*Erkekler, en az iki kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ağustos

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Eylül

Erkekler, kadınların yanındaki en az bir erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ekim

Erkekler, kadınların yanındaki en az iki erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az yedi kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri, uzman çavuştu.