Erkekler 322 günde en az 344 kadını ve 40 çocuğu öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2024 – 18 Kasım 2024 dönemindeki 322 günde, en az 344 kadını öldürdü.

1 Ocak 2024 - 18 Kasım 2024 dönemindeki 322 günde en az 263 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, 1 Ocak 2010-18 Kasım 2024 tarihleri arasında 4 bin 179 kadını öldürdü 7 bin 221 kadını da yaraladı.

1 Ocak- 18 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 344 kadını öldürdü, 110 kadını taciz etti, 201 çocuğu istismar etti, 558 kadına şiddet uyguladı, 13 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 544 kadını seks işçiliğine zorladı. 263 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 40 çocuğu öldürdü.

Kadınları kim öldürdü?

En az 242 kadını kocası, sevgilisi erkekler, 62 kadını baba, oğul gibi ailesinden erkekler, yedi kadını damadı, beş kadını komşusu, bir kadını işvereni, dokuz kadını da arkadaşı öldürdü. En az 4 kadını kargocu, tamirci gibi erkekler, bir kadını da kadına tecavüz eden erkek öldürdü. En az 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler, en az 215 kadını ateşli silahla, 90 kadını kesici aletle öldürdü. En az 15 kadını darp eden erkekler, 12 kadını boğdu. Erkekler, iki kadını yakarak öldürdü. Erkeklerin 10 kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler 184 kadını ev içinde, 154 kadını sokak, hastane, araç, park gibi kamusal alanlarda öldürdü. Erkeklerin, altı kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler kadınları hangi “bahanelerle” öldürdü?

Erkekler, 153 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için öldürdü. 17 kadını da kıskandığı için öldüren erkekler, 20 kadını da gasp etmek, mirasına konmak, kedi beslemek gibi bahanelerle öldürdü. Erkeklerin 154 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

Kadınları öldüren en az 356 kadın fail erkek vardı. Sadece 187 fail tutuklandı. En az 66 fail intihar etti. 59 fail gözaltına alındı. Altı fail hakkında soruşturma başlatıldı. 11 fail kaçtı. 27 failin hukuki süreci basına yansımazken üç fail serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

bianet’in hazırladığı çeteleye göre 1 Ocak 2024 - 18 Kasım 2024 arasındaki erkek şiddeti sonucu gerçekleşen cinayetlere dair öne çıkan detaylar...

Ocak

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Şubat

*Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü. İki erkek cezaevinden izinli çıkıp öldürdü.

Mart

*Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis biri de astsubaydı.

Nisan

*Kadınları öldüren erkeklerden biri uzman çavuş idi.

Mayıs

*Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Haziran

*Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Temmuz

*Erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

*Erkekler, en az iki kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ağustos

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Eylül

Erkekler, kadınların yanındaki en az bir erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Ekim

Erkekler, kadınların yanındaki en az iki erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az yedi kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri, uzman çavuştu.

1 Ocak-18 Kasım 2024 tarihleri arasında erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri

Ocak: Adile A., Arzu Çınar, Ayşegül Çınar, Ayşegül Oğuz, Bahar K., Bahar E.K., Burcu Gezersoy, Dilek U., Gökçe B., Gülseven D., Kader İrgören, Melike Akpınar, Muradiye A., Nazlı Elmas, Nesrin Ü., Özge Gülenyüz, Pervin B., Petek A., Safinaz Ayten, Seher A.K., Serap B., Shakhnoza Kurbonova, Şafiye B., Şengül Yeşilkaya, Şule Tokel, Tülay Dağaşan, Vatfa Behiye Ecevit, Yüksel Ç.

Şubat: Arzu Gül, Banu Uzun, Beste Ayşegül Y., Burcu Demir, Dilan Ö., Dilek Y., Dilan K. Eda Yiğit, Elif S., Emine Ülkü A., Gülhan K., Hacer T., Hatice A., Hatun Ekrem A., Katie Erorbay, Mine G., Muradiye Terzi, Nasım Gol K., İpek Akgül, Özlem Ç., Özlem Şımarık, Pınar B., Saliha Gizem, Sebahat G., Seda T., Selma A., Semra K., Sevda Kuş, Sevilay K., Suna G., Tuğba A., Tuna Ateşçi, Yasemin Ünlü, Zeliha G., Zeynep B., Zeynep Bilici P., Zozan Y.

Mart: Antika A., Asude Helen B., Ayşe İ., Canan K., Derya Ç., Duygu C., Emine Ö., Esra U., Esra Yılmaz, Feray Balkan, Gülhan Esen, Hüsna F., İlayda Alkan, İpek T., İrem Falay, Kadriye B. , Mervegül Bayer , Naile Y., Neşe G., Sabiha Ç., Serap Y., Sibel Kavıllı, Zahide Y., Zeynep B.

Nisan: Asya C., Besra K., Buse Ateş S., Buse Demirkıran, Emine Boynueğri, Emine D., Esma İ., Esra Y., F.C., Gülcan G., Gülseren Y., H.T., İlknur Ç., Kübra K., Meltem Z., Melek Ç., Nazlı T., N.A., Nursel Y., Petek A., Sabiha F., Sahure Dudu Bahçeci, Selin Yalın, Selma Ç., Semanur Ç., Sevda M., Serpil K., Türkan A., Yıldız Y., Yonca Kazan.

Mayıs: Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A.

Haziran: Adile Aysu, Aylin E., Ayten Çağıran, Dibe Cevat, Esma Şimşek, Fatma K., Fatma M., Gülistan Avcı, Gülsüm M., Hatice Ç., Hatice U., Hediye K., Hilal K., Lale P., Leyla Erat, Malizer G., Meral Tınaztepe, Merve Karabaş, Merve Ş., N.A., Nur S., Nurtaç K., Nurset T., Saniye Arslan, Sedef G., Seher A., Selen Akpolat, Semiha K., Sibel Ç., Şükran E., Şule Özlem U., Ümmü Değer, Victoria Vera B., Yüsra Binnaz Çimtay.

Temmuz: Atiye B., Beyza Ç., Cansu Aslan, Cansu T., Elif A., Erva Raziye A., Esma B., Fatma Ö., Fikriye Silistereli, Filiz Ç., Hanife Y., Hüsne Topal, İklim Altınsoy, Leyla Çetiner, Merve K., Müge E.,Nurten Y., Safiye B., Saniye K., Seher İşler, Sevgi Koçer, Sidar Şimşek, Sıdıka K., Songül B., Sözcen Tutci.

Ağustos: Arife Ö., Aslı P., Aynur Çili, Ayşe D., Derya Devrim Emir, Ebru Duvar, Elif D., Elif D., Emine S., Eylem S., Fatma Aydovan, Fatma D., Gülizar Ç., Hilmiye Tuğba, Kıymet Ç., Nakşiye D., Nuhbe Yılmaz, Pınar Bayram, Saliha K., Senem K., Serpil G., Sezen Sarısay, Sinem Ç., Sultan T., Z.B., Öznur A., İ.D.

Eylül: Ayşe K., Aysel Y., Berivan Ağbaba, Berrin Yılmaz, Çiğdem E., Döne B., Dursine C. Elif Ceren A., Ebru Öcal, Esin Karabıyık, Fatma K., Fadim T., Feriye Gözaüala, Fadimana O., Hamiyet Görmezer, Hatice Gül, Hatice R., Hazal G., Merve D., Maıa A., Naciye Y., Nebahat Yükçü, Nuran K., R.Z., Selda E., Sehle Gündüz, Satı Aktan, Sıla M., Sudenaz U., Şeyda Yılmaz, V.E., Yaren Küçük, Zeliha K.

Ekim: A.H., A.K., Aylin P., Ayşe K., Ayşegül S., Berivan Ö., B.I., Burcu Sevgi T., C.A., Canan Cerit, D.K., Dilek D., Duygu Şahin, E.D., E.K., Emine D., Evin Demirtaş, Fatma B., Fatma Ö., Gaye G., Gülcan U., Güler M., Gülçin K., Güldane G., Gülfer Ö., Gülsiye O., Hasibe T., Huriye Ö., İ.U., K.K., Kübra G., Manal K., Mintaha A., Mine Özcan, N.A., N.Ç., Nuran S., S.Ç., S.Ö.A., Semira A., Sevgi G., Sevgi G.Y., Sevim K., Sibel Aygan, Şaizer G., Şenay G., Tuba A., Ülfet Köse, Yasemin U.Ç., Yasemin Y.

Kasım: Asiye Y., Aslıhan G., Aysel Ç., Ayşe, Ayşe G., Bahriye Kalaycı, Berna İ., Elif B., Elif G., Esma S., Fahriye Asena Eskikambur, G.Ö., Hülya U., Nilay Ç., Reyhan Sağ, Özlem B., Ş.K.