Meral Danış Beştaş: Nahide Opuz Davası, adalet arayışında yol haritası oldu

Nahide Opuz davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir devleti aile içi şiddete karşı vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle mahkûm ettiği ilk dava oldu.

Dava, İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanmasına ilham kaynağı oldu ve aile içi şiddet, dünya gündeminde çözülmesi gereken bir olgu olarak yer buldu.

Bugün, İstanbul Sözleşmesi’nin temelini sadece Türkiye için değil dünyanın tüm kadınları için atan davanın asıl kahramanı hakkında hiç düşünme şansınız oldunuz mu?

Kimdi Nahide Opuz? Nerede yaşamıştı? Şiddete karşı nasıl mücadele etmişti?

Nahide Opuz’un hayatı, Diyarbakır’ın dar sokaklarında başladı. 1972’de doğmuştu Nahide, umut dolu bir çocukluk yaşamıştı belki de.

Ancak kaderi, 1995’te Hüseyin Opuz ile evlenmesiyle bambaşka bir yola savruldu. Beş yıl süren birlikteliğin ardından kurulan bu yuva, aslında Nahide için bir cehenneme dönüşecekti.

Evliliği boyunca Nahide’nin hayatı, eşinin şiddetiyle çekilmez hale geldi. Hüseyin Opuz’un, Nahide’ye ve annesi Minteha Baybur’a karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet, darplar, bıçaklı saldırılar ve hatta bir keresinde araçla ezme girişimi gibi boyutlara ulaştı.

Bu durum Nahide’yi, annesiyle birlikte tam 36 kez devlet makamlarına şikayette bulunmaya zorladı. Ancak bu şikayetlerin büyük kısmı ya dikkate alınmadı ya da şikayet geri çekilince davalar düştü. Kayıt altına alınan altı vakadan dahi sonuç alınamadı.

1996’da Hüseyin Opuz, Nahide’ye şiddet uyguladıktan sonra ilk kez tutuklandı. Ancak Nahide’nin ölüm tehlikesini atlattığı gerekçesiyle kısa sürede serbest bırakıldı.

Beşinci şiddet olayında, Hüseyin’in Nahide’ye bıçak çektiği tespit edildi ve mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin kendisini, “Eve geldim, karım annesindeydi, aradım geldi, ‘neden yemek yapmadın’ dedim, münakaşa çıktı, getirdiği meyve tabağındaki bıçakla vurdum” diyerek savundu. Mahkeme, bu vahim saldırı karşısında para cezası verdi: 800 lira

Hüseyin Opuz’a araçla Nahide’yi ezme girişimi ise üç aylık hapis cezası verildi ancak bu ceza da paraya çevrildi.

Şikayetlerin ve yaşananların arasında, Nahide’nin adalet arayışı yargının kayıtsız duvarına çarpıyordu. Nahide’nin koruma talebi başvuruları sonuçsuz kaldı, şikayetlerini baskı altında geri çekmek zorunda kalıyor ve boşanma davalarını eşinin tehditleri nedeniyle iptal ediyordu.

Nahide Opuz’un annesi Minteha Baybur, kızını korumak için mücadele eden güçlü bir kadındı.

Ancak 27 Şubat 2002’de Diyarbakır savcılığına yaptığı ölüm tehditlerine dair şikayet henüz sonuçlanmadan, can kaybı yaşandı. Nahide ve Minteha, İzmir’e taşınmaya hazırlanıyordu. Eşyalarını kamyona yükledikleri sırada Hüseyin Opuz, yolunu kesti ve Minteha Baybur’u silahla vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından Hüseyin Opuz hakkında kamu davası açıldı. Nahide, annesinin öldürülmesinden sonra boşandı. Ancak bu boşanma, yaşadığı travmaların gölgesinde küçük bir teselli olmaktan öteye gidemedi.

Nahide Opuz’un yaşadıkları sonunda uluslararası bir boyut kazandı. Türkiye’nin yargı sisteminde çözüm bulamayan Nahide, yaşadıklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Genel Sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş o dönem Nahide Opuz’un avukatıydı.

Erkek şiddetine karşı mücadelede AİHM’e kadar giden yolun yargı süreci nasıl örüldü? Dava kadın hareketi açısından neden bu kadar önemli?

Meral Danış Beştaş, yanıtlıyor.

Nahide Opuz Bu davanın Türkiye ve dünya genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkısı sizce nedir? Bu davayı bu kadar önemli kılan unsurlar nelerdir?

Bu davanın en önemli katkısı kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi’dir. Çünkü bu dava ile aile içi şiddet mevzu gündem olmuş ve çözülmesi gereken bir olgu olarak dünya gündemine girmiştir. Ne yazık ki kadına şiddet ve çocuğun istismarı meselesi, dünyanın da gündemindedir. Ve kadınlar hakları için yüzyıllardır büyük bir savaş veriyor, büyük bedeller ödüyor. Ortaçağda cadı denilerek yakılan kadınlardan günümüze ne yazık ki pek bir şey değişmemiş gibi…

Ama tarihin yapraklarını şöyle bir çevirdiğimizde devasa kazanımlar da elde edildi. Mesela Opuz Davası neticesinde verilen karar ile Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aile içi şiddete karşı vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle ceza alan ilk ülke oldu. Böylece Avrupa'da ilk defa bir devlet AİHM önünde kadın vatandaşlarına ayrımcılıktan hüküm giydi. Ve ilk elden 47 üye ülke bu kararla kendi iç hukuklarına yöneldi.

Mahkeme, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesini, kötü muamele ve işkenceyi yasaklayan 3. maddesini ve ayrımcılığın yasaklayan 14. maddesini ihlal etmekten mahkûm etti. Avrupa’da da bir ilk olan bu davanın Türkiye için önemi ise artık benzer davalara emsal teşkil etmesidir. Evet, bir mücadele sonunda haklı bir sonuç ile neticelenmişti.

Dönemin TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya“Türkiye, bu karar gerekçesine göre iç hukukuna gerekli uyarlamayı yapmalı.” şeklinde beyanda bulundu.

Bugün erkek şiddeti konusunda tüm dünyada içtihat niteliğinde görülen Opuz vs. Türkiye Davası Kararı, İstanbul Sözleşmesi’nin temelini oluşturmuştur. İstanbul’da imzaya açıldığı için, İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan ve Türkiye’nin de tarafı olduğu sözleşme, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli tüm ayrımcılık biçimlerine karşı mücadele edilmesi, erkek şiddetinin önlenmesi, şiddete karşı tedbir alınması, şiddete maruz kalan kadınların zararlarının tazmin edilmesi ve şiddet uygulayan kişilerin şiddet eylemi ile orantılı cezalar ile cezalandırılması konusunda taraf devletlere pek çok yükümlülük getirmektedir. Sözleşmenin ardından ise 6284 Sayılı yasa gündeme gelmiş ve Türkiye bu yasayı uygulamakla mükellef kılınmıştır.

NahideOpuz, defalarca şikayette bulunmasına rağmen Türkiye’de gerekli koruma tedbirlerinin alınmadığını belirtti. Sizce Türkiye’de kadınların şiddetten korunması noktasında yargı ve kolluk kuvvetlerinin en büyük eksiklikleri nelerdir?

Türkiye’de yargının ne yazık ki erkek şiddeti noktasında Opuz kararına rağmen hala çok gerilerde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü hala şikayet başvurusuna rağmen korunmayan kadınlar ve korunmadığı için katledilen kadınlar var.

Ayşe Paşalı’dan Emine Bulut’a değin o kadar çok kadın içimizde ağır travma yarattı ki, yargının tutumu yeterli olsa idi, tüm bu kadınlar yaşayacaktı. İpek Er’in tecavüzcüsü Musa Orhan’ın korunması meselesi, eril şiddetin her türlüsünün hala meşru görüldüğüne dair ciddi emareler barındırıyor.

Bakın, son bir ay içerisinde 49 kadın katledildi. 49 farklı hayat son buldu, yok oldu. Bunun böyle olmasında iktidarın söylemleri, şiddeti meşru gören tavrı yanı sıra yargının yasaları uygulamayan tavrı da bir o kadar mühim!

Kuşkusuz eril kodlar o kadar hakim ki, yargı mekanizması erkeği aklayacak bir gerekçe üretebiliyor, ortada bir suç olduğuna ikna olamıyor. Çünkü, iktidar politikalarından yargı da kendini azade tutamıyor; eril zihniyeti üzerinden, belleğinden atamıyor. Yani özcesi, yargının tutumu hala istenilen noktadan fersah fersah uzak.

AİHM’in bu davada verdiği karar, İstanbul Sözleşmesi’nin temelini oluşturdu. İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’nin kadınları koruma politikalarında ne gibi somut değişiklikler getirdiğini gözlemlediniz mi?

İktidar her ne kadar Opuz Davası neticesinde Türkiye’nin aldığı ceza ile allak bullak olmuş, erkek şiddetinin dünya nazarında tescil edilmesiyle kendi şiddet karnesinin ortaya çıkmasından rahatsız olmuş ise de İstanbul’da imzaya açılan ve bundan ötürü İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan Sözleşme ile büyük sükse yaptığını saklamamıştır.

Tüm kadınların adını ve içeriğini hiç unutmadığı 6284 Sayılı yasa gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi gündemdeyken bile kadınlar “6284’ü uygula!” diyordu ama bu ses hiç duyulmadı. Aile mahkemeleri kuruldu, oraya özel yargıçlar atandı ki kadının hakkı korunsun diye, fakat uygulama hiçbir zaman kadından yana olmadı. Bu yasa tam manasıyla uygulanmadığı için koruma kararı olduğu halde belki yüzlerce kadın katledildi.

Yani iktidar o zamandan beri zaten hiçbir adım atmadığı gibi, kadın cinayetlerinin yüzde bindörtyüzlere vardığına dair oranlar açıklanıyor. Yani aslında iktidarın özü kadını yok sayan bir zihniyettir.

AKP’li yıllarda erkek şiddeti mi arttı mı sizce?

Şiddet, taciz, tecavüz, istismar AKP iktidarı döneminde arttı, hiç azalmadı. Bunun yanında ise faile hoşgörü ve cezasızlık arttı, şiddetin şekli değişti, kapsam genişledi, kadınların alanları gittikçe daraltıldı.

Üstelik yasal mevzuat anlamında da kadın kazanımlarının önüne geçen yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin kadının yalnızca kocasının soyadını kullanması yönünde teşvik edici düzenlemelerin yanı sıra, nüfus kanununda evlat edinmeye dair yahut müftü nikahına dair düzenlemeler oldu.

Yine Diyanet ve iktidar kanadından küçük çocukla evliliğin meşruiyetine dair açıklamalar yapılıyor. Hakeza kadının alanını daraltan, kadını sadece anne olarak görmek isteyen zihniyet kahkaha meselesinden ruj rengine kadar yaptığı açıklamalarla kadını nerde konumlandırdığına dair ipuçları veriyor.

Bu bağlamda, iktidar adeta kadın kazanımlarına savaş açmış durumda. Yani mücadele bayrağını yükseltmezsek kazanımlarımıza dönük yakın ve açıkbir tehlike söz konusu.

Dava sürecinde Türkiye’nin, Nahide Opuz’un annesinin öldürülmesine kadar yetersiz kaldığını görüyoruz. Şu anda Türkiye’de benzer vakalarda kadına yönelik koruma tedbirlerinin yeterince etkin olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi alanlarda iyileştirmeler yapılmalı?

Türkiye’nin “koruma” hususunda şiddeti önlemede yetersiz olduğu açıktır. Nitekim dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın “herkesin başına güvenlik görevlisi koyamayız” şeklindeki tutumu meseleyi özetliyor aslında. Yani herkesin başına güvenlik görevlisi koyamayız demekle, erkekler kadını öldürsün demek aynı şeydir.

Koruma mekanizması eskiden de şimdiden de olay gerçekleşmeden önce değil, şiddet gerçekleştikten sonra gündem oluyor.

Yine Koruma kararı veren aile mahkemeleri gece ve hafta sonları kapalı. Acil durumlara karşı bir mekanizma yok. Ayrıca aile gibi yaşayan fakat resmi nikah olmayan birlikteliklerde ve boşanma sonrasında kadın genellikle şiddete karşı korunamamakta ve medeni durumuna göre ayrımcılığa uğramakta.

Verilmiş koruma kararlarının etkin kontrolü yapılmamakta karara rağmen kadın yeniden şiddetle karşılaşabilmekte ve hatta hayatını kaybedebilmektedir.

Kadınların şiddet ve diğer hukuki sorunları nedeniyle adalete ulaşmaları ve bir avukattan hukuki destek almaları yeterli düzeyde değildir.

Şiddetle etkili mücadelede kadının aile içinde ve toplumdaki temel haklara aykırı olan geleneksel rollerin devamı şiddetin de devamını sağlamaktadır.

Öncelikle acil eylem planı adı altında kapsamlı bir çalışma yapılmalı ve yasal düzenlemeler gözden geçirilmelidir. Yasaların neden uygulanmadıkları noktası üzerinde durulmalı ve eksiklikler giderilmelidir.

Kadın Bakanlığı kurulmalıdır. Kadına şiddet davalarına bakacak mahkemeler ayrı bir statüde olmalı ve yasal boşluklar giderilerek uygulayıcıların toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimlerden geçen kimseler olmaları sağlanmalıdır.

Gerekirse başvuruda bulunan her kadın için bir güvenlik görevlisi atanarak şiddetin önlenmesi sağlanmalıdır. Yine caydırıcı mekanizmalar oluşturulmalı, kadına şiddeti meşru gören/gösteren her türlü söylem, eylem hakkında yaptırım uygulanmalıdır. Can güvenliğimizin olmadığı nazara alınırsa bu önlem paketlerinin derhal açıklanması ve uygulamaya konulması da elzemdir.