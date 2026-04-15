DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 10:33 15 Nisan 2026 10:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 11:19 15 Nisan 2026 11:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Enfal: Bir ismin gölgesinde 183 bin hayat

Kurtulan bir kadın, o geceyi tek cümleyle anlattı: “Bütün gece kadınlar, yan odadan gelen çocuklarının çığlıklarını duymak zorunda bırakıldı.” Duvar inceydi. Çığlık taştan geçer. O gece geçmedi. Hâlâ orada, o duvarın içinde."

Ferhat Tunç

Enfal, Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı. 1986’da Irak’ta bu kelime başka bir anlam kazandı. Üç yıl sürdü. Dağ, ova, köy, kasaba. 1989’da bittiğinde geride 180 binden fazla kayıp vardı. Boş iskemleler, susturulmuş beşikler, haritada silinmiş isimler. Ali Hasan el-Mecid'in yapmış olduğu, esas olarak Kürtleri hedef alan bir operasyon ismini Kur'an'daki Enfal Suresinden almaktadır.

Niyet hiçbir resmi kâğıda yazılmadı. Ama toprak biliyordu: Amaç, o coğrafyada Kürt varlığını azaltmaktı. Toz bulutu dağıldığında liste uzadı. Ölenler sayıldı, kayıplar sayılamadı. Çünkü bazıları ne öldü diye kaydedildi ne kaldı diye. Araya karıştı.

Yıllar sonra arşivler açıldı. Saddam Hüseyin dönemine ait belgelerde satır araları konuştu. Kadınlar götürülmüştü. Kimine işkence, kimine zindan, kimine pazar. Kâğıt soğuktu, yazı düzdü: “sevk edildi”, “teslim edildi”, “kaydı silindi”. Kelimeler, insanın canı kadar ağırlık taşımıyordu.

Kurtulan bir kadın, o geceyi tek cümleyle anlattı: “Bütün gece kadınlar, yan odadan gelen çocuklarının çığlıklarını duymak zorunda bırakıldı.” Duvar inceydi. Çığlık taştan geçer. O gece geçmedi. Hâlâ orada, o duvarın içinde.

Dünya Enfal’e tek bir ad veremedi. Kimi “operasyon” dedi, kimi “katliam”, kimi “soykırım”. Tanıyanların sayısı az kaldı. Aynı belgelerde başka bir satır daha vardı: Zehir, tüp, kimyasal. Altında Latin harfleriyle şirket adları. Adresler uzaktı, imza yakındı. Bu yüzden konuşmak zordu. Çünkü söz, döner dolaşır, insanın kendi kapısına dayanırdı.

Takvimler dönüyor. O gün geliyor, geçiyor. Dünya hatırlayamıyor, hak ettiği kadar. Çünkü Kürdün acısında ortaklaşmaya yabancılaştı dünya.

183 bin can, bir sayıdan fazlası. Bir ülkenin sessizliği. Bir dilin kekemeliği. Bir dağın yamacında eksik yankı. Dünya duymuyor. Duysa da hatırlamıyor. Hatırlasa da utanmıyor.

Enfal bugün bir kelime değil. Bir mevsim gibi. Geldi, geçti, ama ağaçların çizgisini değiştirdi. Gölgesi kaldı. O gölgede çocuklar büyüyor. Çığlığı duymayanlar, duyanların anlattığıyla biliyor.

Ama Kürtler hatırlıyor. Her yıl aynı gün, aynı yara açılıyor. Üstüne tuz basmıyorlar, merhem sürüyorlar. Okul zili çalıyor, derste bir dakika saygı duruşu. Sonra ders devam ediyor. Çünkü yaşamak, inat işi. Unutmak, ölümün ikinci adı.

183 bin isim, 183 bin eksik sabah. Dünya unuttuğunda bile, o boşluk dolmuyor. Takvimde bir gün var. O gün, herkesin değil, hatırlayanların.

(FT/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Enfal enfal katliamı Saddam Hüseyin
Ferhat Tunç
1964'de Dersim'de doğdu. Çok küçük yaşlarda seslendirdiği ağıtlarla Dersimin 'Küçük Ozanı' olarak tanındı. 1979'da Almanya'da ailesinin yanına yerleşti. İlk albümü "Bu Yürek Bu Sevda" 1984'te çıktı.1986'da "Vurgunum Hasretine" albümüyle Türkiye'de dinleyicisiyle buluştu. 24 albümün ikisi "İstanbul Konserleri" konser kayıtlarından seçmeler içeriyor. 2010'da 'Dünya Özgür Müzik Ödülü'nü İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ile paylaştı. Freemuse (Dünya Müzik Forumu) Türkiye elçisi. Sanatçının 4 ayrı davadan 5 yıla yakın kesinleşmiş ertelemeli hapis cezası bulunuyor. 26 Eylül 2018'de 1 yıl 11 ay 15 günlük ceza kesinleştiğinde toplamda 7 yıl hapis yatmak zorunda kalacak. Sanatçı DAM (Dersim Araştırmaları Merkezi) kurucusu ve aynı zamanda yöneticisi. Aylık çıkarılan Dersim gazetesinin yayın kurulu üyesi ve yazarı. HDP (Halkların Demokratik Partisi) kurucu üyesi. ''Zor zamanlar İnce Şarkılar' isimli bir de kitap yazdı. Çeşitli yayınlara yazıyor. 2007’den beri bianet yazarı.

