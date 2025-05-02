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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 14:33
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 14:37
2 dk Okuma

Ah Sevgili Fadıl!

"Sevgili Fadıl, gittiğin ışık yurdunda dostlarımız Mehmet Çetin ve Emirali seni karşılıyor olacaktır. Onlarla benim yerime de kucaklaşmanı isteyeceğim senden."

Ferhat Tunç
Ferhat Tunç

Ferhat Tunç
Görseli Büyüt
Ah Sevgili Fadıl!

İnanmak mümkün olmasa da bugün sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu son yolculuğunda yanında olamamak bilsen nasıl da derinden bir üzüntüyle sarstı beni. Seni uzaktan, senin de deyiminle ‘sessizce’ uğurluyor olacağım ben de. Ortak dostlarımız, yoldaşlarımız orada yanı başında olup benim yerime de sana son bir kez sarılmış olacaklar.

Unutmam, 2014 Nisanıydı ve Dersim'in kutsal mekanlarını ziyaret ediyorduk. Hiç bitmeseydi dediğin ve dünden beri hep karşıma çıkan o fotoğrafını çektiğim Halvori kayalıklarında, gözyaşlarımızı tutamamış ağlamıştık. Kurşunlanarak o kayalıklardan munzur nehrine atılanl kadın, çocuk ve yaşlılarımızın çığlıklarının kalbimizi parçaladığı bir ağlamaktı bizimkisi. Yüzümüz, kalbimiz dağlara, o taşlara, Munzur'a dönüktü o gün. “Ferhat, Dersim'de her dağın bir dili var, suyun bir dili, geçmişin bir dili var, geleceğin kurulacak bir dili var. Dokunsan taşa konuşur seninle” demiştin. Geriye döndüğümüzde irkilip gözyaşı akıttığımız bir gündü. Tarihin bize iyi davranmadığını anladığımız bir gün…

Fadıl, sevgili dostum, 30 yıla varan dostluğumuzun hatırı bende hep saklı kalacak. Sen benim en iyi dostum, yoldaşım, sırdaşımdın. Anlaşamadığımız konularda sert tartışmalarımız, kavgalarımız da oldu. Bu vesileyle seni incittiğim de olmuştur ancak sen hep bağışlayıcı oldun. Zira aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağı güçlüydü ve her türlü tartışmamın üzerinde bir ruha sahipti. Senden bunları öğrendim ve üzerimde çok fazla hakkın var. Hayatıma kattığın bütün bu güzellikler için sana hep minnettar kalacağım.

Sevgili Fadıl, gittiğin ışık yurdunda dostlarımız Mehmet Çetin ve Emirali seni karşılıyor olacaktır. Onlarla benim yerime de kucaklaşmanı isteyeceğim senden. Ne kadar sürer bilmiyorum, ama bir gün mutlaka yeniden buluşacağız ve eski günlerdeki gibi kahkahalarla güleceğiz bu sahte, yalancı hayata. 

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Dersim gibi bitmez bir yaranın özlemiyle hep hatırlayacağım seni. 

Uğurlar olsun benim şair yürekli sevgili dostum

(FT/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Ferhat Tunç
Ferhat Tunç
[email protected] tüm yazıları
1964'de Dersim'de doğdu. Çok küçük yaşlarda seslendirdiği ağıtlarla Dersimin 'Küçük Ozanı' olarak tanındı. 1979'da Almanya'da ailesinin yanına yerleşti. İlk albümü "Bu Yürek Bu Sevda" 1984'te...

1964'de Dersim'de doğdu. Çok küçük yaşlarda seslendirdiği ağıtlarla Dersimin 'Küçük Ozanı' olarak tanındı. 1979'da Almanya'da ailesinin yanına yerleşti. İlk albümü "Bu Yürek Bu Sevda" 1984'te çıktı.1986'da "Vurgunum Hasretine" albümüyle Türkiye'de dinleyicisiyle buluştu. 24 albümün ikisi "İstanbul Konserleri" konser kayıtlarından seçmeler içeriyor. 2010'da 'Dünya Özgür Müzik Ödülü'nü İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ile paylaştı. Freemuse (Dünya Müzik Forumu) Türkiye elçisi. Sanatçının 4 ayrı davadan 5 yıla yakın kesinleşmiş ertelemeli hapis cezası bulunuyor. 26 Eylül 2018'de 1 yıl 11 ay 15 günlük ceza kesinleştiğinde toplamda 7 yıl hapis yatmak zorunda kalacak. Sanatçı DAM (Dersim Araştırmaları Merkezi) kurucusu ve aynı zamanda yöneticisi. Aylık çıkarılan Dersim gazetesinin yayın kurulu üyesi ve yazarı. HDP (Halkların Demokratik Partisi) kurucu üyesi. ''Zor zamanlar İnce Şarkılar' isimli bir de kitap yazdı. Çeşitli yayınlara yazıyor. 2007’den beri bianet yazarı.

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