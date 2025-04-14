DEM Parti’den Enfal Katliamı açıklaması: Affetmedik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1988 yılında Saddam Hüseyin rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 182 binden fazla Kürt’ün yaşamını yitirdiği Enfal Katliamı’nın 37. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımlayarak hayatını kaybedenleri andı.

İnsanlığı karşı geliştirilen bu katliam suçunda genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuk demeden 200 bine yakın Kürt katledildi, 4 bin 500 köy yakılıp yıkıldı, 1 milyondan fazla insan mülteci durumuna düştü; okul, camii ve hastaneler yakıldı, yıkıldı.

Açıklamada, Enfal’in yalnızca Kürt halkının değil, tüm insanlığın vicdanında derin bir yara bıraktığı vurgulandı.

“Kürt halkının hafızasına kazınmış kara bir gün”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu tarafından yapılan açıklamada, Enfal Katliamı’nın uluslararası ve bölgesel güçlerin desteğiyle Saddam Hüseyin rejimi tarafından planlandığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Köyler yerle bir edildi, topraklar toplu mezarlara dönüştürüldü. Bu katliam yalnızca bir halkın değil, tüm insanlığın vicdanında kapanmayan bir yara olarak tarihe geçti. Enfal, Kürt halkının diline, kültürüne, tarihine ve geleceğine yönelmiş topyekûn bir imha hareketiydi.”

“Failler yalnızca tarihin değil, insanlığın da önünde hesap vermeli”

Açıklamada, aradan 37 yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğu belirtilerek, adaletin sağlanması gerektiği vurgulandı:

“Katliamın failleri yalnızca tarihin değil, insanlığın ve hukukun önünde de hesap vermelidir. Bu suç cezasız kalmamalı, adalet yerini bulmalıdır.”

“Yaşam hakkının kutsallığına inanıyoruz”

DEM Parti, Enfal’de yaşamını yitirenleri saygıyla andıklarını belirttiği açıklamasında, hakikat ve adalet mücadelesinin sürdürüleceğini bildirdi:

“Bizler DEM Parti olarak yaşam hakkının kutsallığına, halkların eşitliğine ve bir arada onurlu yaşam iradesine olan inancımızla, Enfal Katliamı’nda yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Hakikat ve adalet arayışında mücadele etmeye devam edeceğiz. Unutmadık, affetmedik, unutturmayacağız.”

Toplu mezarlar Ağustos 2019’da Irak’ın Musenna iline bağlı Semave çölünde, Enfal katliamı kurbanlarına ait 2 toplu mezar daha bulunmuştu. Irak Toplu Mezarlar Müdürlüğü yerel medyaya yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkartılıp DNA testine gönderileceğini söylemişti. Açıklamanın devamında geçtiğimiz ay yine Semave çölünde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 171 cesedin DNA testi için Germiyan’a gönderildiği belirtilmişti. Bulunan 171 cesedin 97’sinin kadın, 74’ünün ise erkek olduğu ifade edilmişti.

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(EMK)