Emin Alper sinemasında tekinsizlik, kolektif hezeyan ve temel izlekler

Hepimizin hayatında, bizde izler bırakan, ne olduğunu bazen bizim de tam olarak bilmediğimiz dertler vardır. Bu dertleri çözmek, anlamlarını kavramak ve onlarla başa çıkabilmek için dönüp dönüp onları düşünürüz. Kimi zaman hep aynı şeyi düşündüğümüzü fark etmeyiz bile. Bu durum bazen yaşamımızda doğrudan başımıza gelen deneyimlerin sonucu, bazen de hayat karşısındaki politik duruşumuzun bir uzantısıdır.

Örneğin Haneke’nin temel meselesi, kendisinin de içinden geldiği üst orta sınıf burjuva ailesidir ve neredeyse her filminde bu sınıfla olan hesaplaşmasını izleriz. Öte yandan dünyaya soldan bakıyorsanız, sınıf meselesiyle, sistemle bir derdinizin olması da son derece doğaldır. Emin Alper sineması da bu bağlamda, ağırlıklı olarak aynı derdin farklı veçheleri üzerine kurulmuş gibidir. Onun temel meselesi sistemin kendisi kadar, bu sistemin kuşatması altındaki birey ve toplulukların sergilediği davranışların nedenleri ve alt metinleridir. Onun sineması güçlü ve büyük temalar ve izlekler etrafında şekillenir.

Emin Alper sinemasını anlamanın en etkili yollarından biri, onun filmlerini politik sinema kategorisine yerleştirmek yerine, politik olan ile psikolojik olan arasındaki gerilim alanı içinden okumaktır. Çünkü Alper’de politika, slogan düzeyinde bir temsil değil, karakterlerin bilinçdışı korkularına, bastırılmış arzularına ve kolektif paranoyalara sinmiş bir atmosfer olarak ortaya çıkar. Bu nedenle onun filmlerinde sistem eleştirisi doğrudan görünmez, daha çok hissedilir. Seyirci, baskının kaynağını çoğu zaman açık biçimde görmez ama sürekli bir tehdit hissiyle baş başa kalır.

Alper’in sinemasındaki en belirgin temalardan biri korkunun toplumsal üretimidir. Tepenin Ardı’ndan (2012) itibaren yönetmen, düşmanın çoğu zaman somut bir varlık olmaktan ziyade zihinsel bir kurgu olduğunu gösterir. Filmde görünmeyen “öteki”, aslında karakterlerin kendi iç çatışmalarının ve mülkiyet kaygılarının dışavurumudur. Burada korku bireysel bir duygu değil, toplumsal bir ideolojiye dönüşür. Toprak, aidiyet ve erkeklik üzerinden kurulan bu gerilim, sürekli yeniden üretilen bir savunma psikolojisini temsil eder. Bu noktada Emin Alper sinemasında paranoya ile iktidar arasındaki ilişki görünür hale gelir. İktidar yalnızca devlete ait değildir, aile içinde, köyde, mahallede, hatta dostluk ilişkilerinde yeniden üretilir. Karakterler çoğu zaman baskıya maruz kalan kişiler gibi görünse de aynı anda baskıyı yeniden kuran öznelere dönüşürler. Bu çift yönlü yapı, Alper’in sinemasını ahlaki açıdan gri bir alana taşır. İyi ve kötü arasındaki sınırlar silikleşir, herkes hem mağdur hem fail olma potansiyeli taşır.

Erkeklik temsili

Sinemasının dikkat çekici yanlarından biri de erkeklik temsilleridir. Erkek karakterler çoğu zaman güçlü ve muktedir figürler olmaktan ziyade kırılgan, korkak ve tehdit altında hisseden bireyler olarak karşımıza çıkar. Kurak Günler’deki savcı ya da Kurtuluş’taki Mesut gibi karakterler, güç gösterisinin aslında derin bir güvensizliği gizlediğini anlatan farklı örneklerdir. Erkeklik burada doğal bir iktidar hâli değil, sürekli kanıtlanması gereken bir performansa dönüşür. Toprak, mülkiyet, namus ve statü gibi kavramlara aşırı bağlılık, kaybedilmekte olan bir erkeklik konumunu telafi etme çabası olarak okunabilir. Erkekler birbirlerini sürekli sınayan hiyerarşik ilişkiler içinde var olurken duygusal ifade alanlarını bastırır, böylece hem baskının uygulayıcısı hem de mağduru hâline gelirler. Alper’in anlatılarında erkeklik sabit bir kimlik değil, toplumsal kırılganlık arttıkça sertleşen ve paranoyaklaşan bir kriz alanıdır.

Bu erkeklik krizinin yarattığı güvensizlik ortamı, filmlerdeki kapalı cemaat yapılarının oluşumunu da açıklar. Topluluk, yalnızca bir arada yaşayan bireylerden değil, ortak korkular etrafında kurulan bir aidiyet mekanizmasından oluşur. Zamanla bu yapı eleştirel düşünmeyi zayıflatır, bireyler düzeni sorgulamak yerine onu içselleştirerek yeniden üretir. Körleşme burada bilgisizlikten değil, algının sistem tarafından şekillendirilmesinden kaynaklanır. Dedikodu ve çoğunluk hissi hakikatin yerini alırken, dışlanma korkusu bireyin yargısını bastırır ve baskı açık zorlamadan çok gönüllü uyumla işler. Böylece insanlar mağdur oldukları düzenin taşıyıcılarına dönüşür. Alper sinemasında kapalı cemaat güven değil, düşünsel daralma üretir, birey hayatta kalmak için topluluğun dilini benimserken etik sezgisini yitirir. Körleşme, korku ve aidiyet ihtiyacının yarattığı içsel bir dönüşüm olarak belirir ve yönetmenin politik eleştirisi tam da bu içselleştirme anlarında yoğunlaşır.

Filmlerdeki kadın karakterler ise genellikle daha sessiz ama daha dirençli bir varoluş sergiler. Açık bir kahramanlık anlatısı kurulmaz, fakat hayatta kalma stratejileri kadınlar üzerinden görünür olur. En azından kadınlar, içinde bulundukları halden çıkmak için nafile de olsa çaba harcar ya da Kız Kardeşlerdeki Hatice gibi delirerek özgürleşir. Bu da Alper’in sinemasında direnişin yüksek sesli değil, gündelik ve küçük biçimlerde ortaya çıktığını gösterir. Bu bağlamda Kız Kardeşler filmi ilk bakışta politik gerilimin geri çekildiği, daha kişisel bir anlatı gibi görünse de film aslında sınıfsal dolaşımın imkânsızlığını anlatır. Alper burada sistem eleştirisini büyük politik çatışmalar yerine gündelik hayatın küçük ayrımcılıkları ve sınıf üzerinden kurar. Günlük dilin içten gelen ifadelerle değil adeta ezberlenmiş laflarla yürümesi, sessizlikler, bakışlar ve tekrar eden rutinler aracılığıyla sınıfın nasıl içselleştirildiğini gösterir.

Yarım kalan diyaloglar, açıklanmayan motivasyonlar...

Mekân Emin Alper sinemasından ana karakterlerden biridir. Doğa manzaraları romantik bir özgürlük alanı değil, sıkışmışlığın metaforu olarak işlev görür, açık alanlar bile kapalı hissedilir. Dağlar, bozkırlar ya da kasaba sokakları karakterleri özgürleştirmek yerine birbirine mahkûm eder. Alper’in doğası huzur değil gerilim üretir. Yönetmenin sinematografik tercihleri bu duyguyu güçlendirir, uzun planlar, bekleyen kamera ve kadraj dışı tehdit hissi seyircide sürekli bir huzursuzluk yaratır. Olayların çoğu kadraj dışında gerçekleşir ve görünmeyen ihtimal, açık şiddetten daha baskıcı bir atmosfer kurar. Böylece baskı, doğrudan gösterilmek yerine sürekli hissedilen bir varlık hâline gelir. Bu atmosfer filmlerin ortak duygusu olan tekinsizlikte yoğunlaşır. Belirsizlik olay örgüsünden çok bilginin eksikliğinden ve güven duygusunun aşınmasından doğar, yarım kalan diyaloglar, açıklanmayan motivasyonlar ve kadraj dışı sesler gündelik hayatın içine sızan bütüncül bir korku üretir. Tehlike çoğu zaman dışarıdan değil, insanların birbirine duyduğu güvensizlikten kaynaklanır. Abluka’da gecekondu mekânının ne tam kentli ne de kırsal oluşu, bu paranoyayı özellikle görünür kılar.

Bu karanlık atmosfer yalnızca tematik değil, biçimsel bir tercihtir. Belirsiz anlatı yapısı, ertelenen çözülme anları ve ritmin bilinçli yavaşlığı filmi bir korku hikâyesinden çok bir kâbus deneyimine dönüştürür. Alper seyirciyi korkutmaz, onu giderek yoğunlaşan bir huzursuzluğun içine yerleştirir. Filmler mantıksal ilerleyen anlatılar yerine uyanılamayan rüyalar gibi akar, karakterlerin sıkışmışlığı seyircinin algısal deneyimine dönüşür. Gerçek, rüya ve sanrı arasındaki sınırlar bilinçli biçimde bulanıklaştırılır, rüya sekansları açıkça ayrılmaz, gündelik gerçekliğin içine sızar. Böylece halüsinasyon olağanüstü bir durum değil, baskı altındaki zihnin doğal uzantısı hâline gelir ve korkunun hem içeriği hem de biçimi aynı düzlemde birleşir.

Alper’in dünyasında sanrılar bireysel psikopatolojilerden çok kolektif ruh hâlinin yansımalarıdır. Toplumsal korkular, söylentiler ve paranoya karakterlerin algısını dönüştürerek gerçekliği çarpıtır. İnsanlar yalnızca dünyayı değil, birbirlerini de yanlış okumaya başlar. Bu nedenle rüya ile gerçek arasındaki geçişler estetik bir süs değil, politik bir anlam taşır ve hakikatin yerini yorumların aldığı bir dünyaya işaret eder. Seyirci açısından güvenilir bir bakış açısı ortadan kalkar ve seyirci olayları çözmek yerine sezgisel olarak deneyimler. Rüyalar burada kaçış değil, bastırılmış olanın geri dönüşüdür ve kâbus atmosferini derinleştirir.

Bu geçirgenlik anlatıyı giderek masalsı bir tona yaklaştırır, ancak söz konusu olan romantik bir masalsılık değil, zamandan ve mekândan koparılmış bir anlatı hissidir. Zaman çoğu kez belirsizdir, modern ve geleneksel unsurlar yan yana var olurken hikâye belirli bir döneme değil, tekrar eden insan davranışlarının alegorisine dönüşür. Mekânlar da coğrafi gerçeklikten çok zihinsel alanlar gibi işler, kasabalar, köyler ya da gecekondu mahalleleri dış dünyayla bağı zayıf kapalı evrenlerdir. Bu dar alan toplumsal denetimi yoğunlaştırır, herkes birbirini gözetler ve kaçış ihtimali silinir. Böylece masalsı yapı özgürlük değil kader duygusu üretir, karakterler değişmeyen bir döngü içinde dolaşır ve Alper’in sineması, insanın toplumsal yazgısından kurtulamamasına dair karanlık bir sistem eleştirisine evrilir.

Böylelikle masalsı zaman ve mekân anlayışı, Emin Alper sinemasında kapalı toplumların küçük bir evren gibi kurulmasına olanak tanır. Köyler, kasabalar ya da gecekondu mahalleleri yalnızca anlatının geçtiği yerler değil, daha büyük toplumsal düzenlerin yoğunlaştırılmış modelleri gibidir. Dış dünya çoğu zaman görünmez ya da söylentiler aracılığıyla var olur. Böylece karakterler kuralları açıkça konulmamış ama güçlü biçimde işleyen bir toplumsal düzen içinde yaşar. Bu kapalı yapı iktidar ilişkilerini görünür kılar, söylenti hukukun yerini alır, çoğunluk hissi gerçeğin önüne geçer ve topluluk bireyi sürekli denetleyen anonim bir güce dönüşür.

Çatışma çözülmek yerine biçim değiştirir

Alper’in kapalı dünyalarında karakterler çoğu zaman eylemsizlik içinde sıkışmış bireylerdir. Büyük kararlar alınmaz ya da sonuçları hiçbir şeyi değiştirmez, çatışma çözülmek yerine biçim değiştirir. Bu durum anlatıyı klasik dramatik yapıdan uzaklaştırarak trajik bir dünya görüşüne yaklaştırır. Karakterler kaderin değil, tarihsel ve toplumsal koşulların içine doğar, bu yüzden filmlerde “iyi” kahramanlar yerine korkuları ve zaaflarıyla hareket eden antikahramanlar öne çıkar. Seyirci onları anlayabilir ama özdeşlik kuramaz, sorun bireysel kusurlardan çok bu kusurları üreten yapılardadır. Sosyal psikolojik açıdan bakıldığında davranışlar kişisel ahlaktan çok grup dinamikleriyle belirlenir. Kapalı topluluklarda liderlik sembolik güçlerden doğar, rıza üretimi baskının yerini alır, rivayetler ve ortak korkular dayanışma yaratırken farklı olanı dışlar ve hegemonya herkesin katkısıyla sürdürülen bir düzene dönüşür.

Emin Alper’in filmografisindeki izleklerin en olgun ve en karamsar halkalarından biri son filmi Kurtuluş (2026), yönetmenin sinemasında merkezi yer tutan çıkışsızlık temasını doruk noktasına taşır. Film, kapalı toplum yapısını ve toplu paranoyayı bu kez kurtuluş fikrinin bizzat bir tehdide dönüştüğü tekinsiz bir düzlemde ele alır. Karakterlerin hapsolduğu mikrokozmos yalnızca dışsal bir baskı alanı değil, bireyin etik pusulasını yitirerek sistemin yozlaşmış vaatlerine eklemlendiği bir bataklığa dönüşür. Alper burada “kurtuluşu” arınma değil, geçmişle ve iktidarla yapılan kirli bir uzlaşma olarak kurgular. Böylece insanın otorite, sınıf ve kendi içsel karanlığı karşısındaki süreklilik taşıyan yenilgisini sert bir yüzleşmeye dönüştürür.

Bu bağlamda filmin hangi coğrafyada geçtiği ya da hangi somut gerçekliğe dayandığı ikincil hâle gelir. Alper’in sineması belirli olayların temsili olmaktan çok politik ruh hâllerinin sinemasıdır. Yönetmen ideolojik tezler kurmak yerine duygusal iklimler yaratır, seyirciyi cevaplarla değil rahatsız edici sorularla baş başa bırakır. Bu nedenle filmler tekrar eden anlatılar değil, aynı yaraya farklı açılardan yaklaşan derinleşme denemeleridir.

Son kertede Alper sineması, kapalı toplumların içinde yaşayan bireyin düzeni nasıl içselleştirdiğini gösteren bütünlüklü bir dünya tasavvuru kurar. Baskı açık zorbalıktan çok gündelik ilişkiler ve korkular aracılığıyla normalleşir, birey aidiyet uğruna sistemin dilini benimseyerek onun taşıyıcısına dönüşür. Tekinsiz atmosfer, belirsiz zaman algısı ve antikahraman karakterler birleşerek seyirciyi yalnızca bir hikâyeye değil, toplumsal bir bilinç hâline maruz bırakır. Böylece Alper her filminde yeniden sorar: Sistemi gerçekten kim kurar ve onun dışında kalmak mümkün müdür?

(NK/HA)