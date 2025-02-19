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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 16:21
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Gazeteciler Akgül, Tar ve Avukat Kaya’nın gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınanlara uygulanan 24 saatlik görüş yasağı sona ererken, MLSA Hukuk Birimi'nin girişimine rağmen Akgül, Tar ve Kaya’nın gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteciler Akgül, Tar ve Avukat Kaya’nın gözaltı süresi uzatıldı

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar ve yazar Nurcan Kaya’nın gözaltı süresi uzatıldı. Gazetecilere yönelik uygulanan 24 saatlik görüş yasağı ise bu sabah itibarıyla sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 18 Şubat 2025’te düzenlenen operasyonla 52 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara 24 saat görüş yasağı uygulanmıştı. Görüş yasağının sona ermesiyle birlikte MLSA Hukuk Birimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Akgül, Tar ve Kaya ile görüşme girişiminde bulundu. Ancak gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Dün sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında gazeteciler, siyasetçiler ve sanatçılar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve sanatçı Pınar Aydınlar gibi isimler de bulunuyor.

Şu ana kadar netleşen gözaltı listesi:

Ahmet Eniş, Ahmet Saymadi, Alya Akkuş, Atilla Özdoğan, Av. Nurcan Kaya, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi, Dilek Pos, Elif Akgül, Ender İmrek, Ercüment Akdeniz, Erkin Barın Göylüler, Esengül Demir, Filiz Çay, Filor Uluk Benli, Hacı Aslan, Halit Elçi, Kardelen Taş, Mehmet Saltoğlu, Mehmet Turp, Melek Kızılocak, Melih Kayhan Pala, Mustafa Mayda, Naci Sönmez, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Sema Barbaros, Semiha Şahin, Taner Güven, Yıldız Tar, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Şenol Karakaş, Şeref Can Dilaver

Operasyon Kadıköy’de protesto edildi

HDK operasyonu, İstanbul-Kadıköy’de düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada, operasyonların toplumsal muhalefeti susturma amacı taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye’de işçi ve emekçilerin insanca bir yaşam talebinin bastırılmaya çalışıldığı, baskı aygıtlarının sınır tanımadan kullanıldığı bir süreç yaşanıyor. Keyfi gözaltılar ve sindirme operasyonlarına karşı dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü pınar aydınlar yıldız tar Nurcan Kaya
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