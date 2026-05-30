DW: Dîroka Weşanê: 30.05.2026 14:59 30 Gulan 2026 14:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.05.2026 15:04 30 Gulan 2026 15:04
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Xelata Gilel Storch a 2026an dan Osman Kavala

Komeleya Çanda Cihûyan a li Swêdê, Xelata Gilel Storch a 2026an da Osman Kavala. Hevjîna Kavala, Ayşe Bugra wê di 7ê Îlonê de li ser navê wî tevli merasîma li Stockholmê bibe û xelatê wergire.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Mafparêz û karsaz Osman Kavala ku nêzî neh sal in girtî ye, bû xwediyê Xelata Gilel Storch a 2026’an a Swêdê.

Hat ragihandin ku xwediyê xelata îsal Osman Kavala ye; ev xelat ji sala 2018an û vir ve her sal ji aliyê komeleya bi navê 'Judisk Kultur i Sverige' (Çanda Cihûyan a li Swêdê) ve tê dayîn.

Merasîma xelatê wê di 7ê Îlonê de li Salona Konseran a Stockholmê bê lidarxistin. Di merasîmê de xelatê wê li ser navê Kavala, hevjîna wî akademisyen Ayşe Bugra wergire.

Komeleyê di daxuyaniya xwe ya derbarê xelatê de diyar kir ku damezrînerê Anadolu Kulturê Osman Kavala, li Tirkiyeyê di qada civaka sivîl û çandê de xwedî cihekî bi rûmet e.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku Kavala bi xebat û çalakiyên xwe yên çandî yên di xeta "îdealên hevpar ên Ewropayê" de, alîkarî daye "avakirin û danîna piran a di navbera civak û mirovan de."

Her wiha di daxuyaniyê de ji bo Kavala pênaseya "parêzvanekî bihêz ê demokrasî û humanîzma gerdûnî" hat kirin.

Tevî biryarên DMMEyê jî di girtîgehê de ye

Osman Kavala, di 25ê Nîsana 2022an de di doza Geziyê de bi cezayê heta hetayê yê girankirî hat mehkûmkirin.

Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) di biryarên xwe yên derbarê Kavala de destnîşan kir ku girtina wî binpêkirina mafan e û ragihand ku divê ew serbest bê berdan. Lêbelê Kavala, tevî biryarên DMMEyê jî li Girtîgeha Marmarayê ya li Silivriyê tê girtin.

Xelatê navê xwe ji Gilel Storch girtiye

Xelata Gilel Storch, navê xwe ji Gilel Storch digire ku di navbera salên 1902-1983an de jiyaye. Storchê ku li Letonyayê ji dayik bûbû, di dema Şerê Cîhanê yê Duyem de xwe spartibû Swêdê. Storch, bi xebat û wêrekiya xwe ya ji her du aliyan ve ji bo rizgarkirina gelek Cihûyên di dema Holokostê de tê naskirin.

Ev xelat cara yekem di sala 2018an de dabûn Serokkomarê berê yê Almanyayê Joachim Gauck. Par ev xelat dan Serokê Dewleta Ukraynayê Volodimir Zelenskiy û salek beriya wê jî nivîskar Salman Ruşdi hêjayî xelatê hatibû dîtin.

