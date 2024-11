Osman Kavala 7 sal in di girtîgehê de ye: Ez bawerim dikim ku ez ê azadiyê bibînim

Ji îro ve 7emîn sala Osman Kavalaye ku li Girtîgeha Marmarayê ye.

Kavala di 1ê Mijdara 2017an de dema ji Dîlokê vedigeriya Stenbolê hat desteserkirin û girtin. Her weha di doza Geziyê de cezayê muebbeta girankirî lê hat birin. Kavala di 7emîn salvegera girtina xwe de daxuyaniyek weşand.

Kavala da zanîn ku ew rûbirûyê pêvajoyeke darizandinê ya ku tê de karîneya bêsûciyê hatiye binpêkirin, îdiayên bêbingeh û îfadeyên derew hatine biakaranîn, bûye. Her weha bilêv kir û got, "Ji bo min cihê dilşadiyê ye ku Parka Geziyê wek parkek maye ku ji aliyê welatiyên me yên ji her temen û çînê vê tê bikaranîn. Lê ya ku wê bi rastî teseliyê bide min ew e ku li welatê min dîtina geşedanên di warê serweriya hiqûqê de ye."

Her weha Kavala diyar kir û got: “Sala min a heftemîn a li girtîgehê temam bû. Di vê heyamê de ez rastî pêvajoyeke darizandinê hatim ku tê de pêşnûmeya bêgunehiyê hat binpêkirin û îdiayên bêbingeh û gotinên derew hatin bikaranîn.

DMMEyê di sala 2019an de biryar da ku tu delîl nîne ku ez tev li çalakiyek ku wekî sûc tê hesibandin bûme. Piştî ku doza Geziyê bi heman hincetê bi beraetê qediya, bandora siyasetê ya li ser darazê zêde bû. Ji bo ku biryara DMMEyê neyê pêkanîn û biryarên beraetê bên betalkirin, bi awayekî vekirî bi qanûnan lîstin. Berevajî pênaseyên di qanûnê de sûcdarkirinek sîxuriyê hat çêkirin.

Her weha Kavala destnîşan kir û got: "Ji bo min cihê dilşadiyê ye ku Parka Geziyê wek parkek maye ku ji aliyê welatiyên me yên ji her temen û çînê vê tê bikaranîn. Lê ya ku wê bi rastî teseliyê bide min ew e ku li welatê min dîtina geşedanên di warê serweriya hiqûqê de ye. Ez bawer dikim ku ev ê bibe û ez ê bi rastî bikaribim nefesa azadiyê bistînim.”