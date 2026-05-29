HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 29.05.2026 19:20 29 Mayıs 2026 19:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.05.2026 19:28 29 Mayıs 2026 19:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Osman Kavala’ya İsveç’ten Gilel Storch Ödülü

İsveç’te Yahudi Kültürü Derneği tarafından verilen 2026 Gilel Storch Ödülü’ne Osman Kavala layık görüldü. Ödülü, 7 Eylül’de Stockholm’de düzenlenecek törende Kavala adına eşi Ayşe Buğra alacak.

BİA Haber Merkezi

Yaklaşık dokuz yıldır hapiste tutulan insan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavala, İsveç’te verilen 2026 Gilel Storch Ödülü’ne layık görüldü.

İsveç merkezli Judisk Kultur i Sverige (İsveç’te Yahudi Kültürü) adlı dernek tarafından 2018’den bu yana her yıl verilen ödülün bu yılki sahibinin Osman Kavala olduğu açıklandı.

Osman Kavala kimdir?
Ödül töreni 7 Eylül’de Stockholm Konser Salonu’nda yapılacak. Törende ödülü Kavala adına eşi, akademisyen Ayşe Buğra alacak.

Dernek, ödüle ilişkin açıklamasında Anadolu Kültür’ün kurucusu Osman Kavala’nın Türkiye’de sivil toplum ve kültür alanında saygın bir yere sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kavala’nın “ortak Avrupa idealleri” doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla ve kültürel faaliyetleriyle “toplumlar ve insanlar arasında köprüler kurulmasına” katkı sunduğu ifade edildi.

Kavala, açıklamada “evrensel hümanizmin ve demokrasinin güçlü bir savunucusu” olarak tanımlandı.

AİHM kararlarına rağmen hapiste

Osman Kavala, 25 Nisan 2022’de Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala hakkında verdiği kararlarda tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetti ve serbest bırakılması gerektiğini bildirdi. Ancak Kavala, AİHM kararlarına rağmen Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulmaya devam ediyor.

Ödülün adı Gilel Storch’tan geliyor

Gilel Storch Ödülü, adını 1902–1983 yılları arasında yaşayan Gilel Storch’tan alıyor.

Letonya doğumlu Storch, İkinci Dünya Savaşı sırasında İsveç’e sığındı. Storch, Holokost döneminde çok sayıda Yahudi’nin kurtarılması için yürüttüğü çalışmalar ve gösterdiği cesaretle anılıyor.

Ödül, ilk kez 2018’de eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’a verilmişti. Geçen yıl ödüle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir önceki yıl ise yazar Salman Rüşdi layık görülmüştü.

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala AİHM İsveç
