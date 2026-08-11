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YT: Yayın Tarihi: 11.08.2026 14:55 11 Ağustos 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.08.2026 14:58 11 Ağustos 2026 14:58
Okuma Okuma:  3 dakika

“Umman ile İran arasındaki Hürmüz görüşmelerinde ilerleme kaydedildi”

Katar Dışişleri Bakanlığı, arabulucu olarak önceliklerinin Hürmüz Boğazı’nın “mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması” olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
“Umman ile İran arasındaki Hürmüz görüşmelerinde ilerleme kaydedildi”
Fotoğraf: Katar Dışişleri Bakanlığı
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran gerilimi, İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri ile bölgedeki son gelişmeler ve Gazze’deki ateşkes durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, Katar’ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı’nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirterek, Umman ve İran’dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Katar’ın, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ve deniz ulaşımının serbestisini güvence altına alan, Boğaz’ın siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını engelleyen her türlü formülü desteklediğini kaydeden Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğünü belirtti.

Ensari, şu ifadeleri kullandı:

Bölgede gerilimin durdurulması için taraflarla yürüttüğümüz diplomatik çabalar sürüyor. Önceliğimiz gerilimi bir an önce durdurmak, diplomasi masasına geri dönmek ve Hürmüz Boğazı’nın eskiden olduğu gibi sorunsuz şekilde serbest geçişlere yeniden açılması.

“Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyetle karşılıyoruz”

Ensari Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyet ile karşıladıklarını ifade ederek “Bölgenin güvenliği ortak bir sorumluluktur ve ortak bölgesel koordinasyon gerektiriyor.” diye konuştu.

Sözcü Ensari, Katar’ın bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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“Gazze Anlaşması’nın uygulanması için çabalarımız sürüyor”

Gazze’deki ateşkes sürecine dair ise Ensari, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye’nin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının en kısa sürede uygulanması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İsrail’in, Gazze ve Batı Şeria’daki uygulamalarına karşı uluslararası toplumun net bir tutum ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Ensari, İsrail’in Gazze Anlaşması’nı uygulama konusunda “oyalama politikası” yürüttüğünü vurguladı.

Ensari, anlaşmanın hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapmasını beklediklerini kaydetti.

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İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran’da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD’nin İran’a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın açılması ve İran’ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almaması kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran’ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti.

ABD’nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz’dan geçişleri kısıtlayarak “izinsiz geçiş yapmaya çalışan” bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik 8 Temmuz’da şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık iki hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı’na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz’da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
katar abd-iran gerilimi Hürmüz Boğazı Umman Gazze Şeridi
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