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YT: Yayın Tarihi: 07.08.2026 14:25 7 Ağustos 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.08.2026 16:44 7 Ağustos 2026 16:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı

Anlaşma, üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı
*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le birlikte, 7 Ağustos 2026. (Fotoğraf: TCCB)
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Suudi Arabistan’a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le görüştü, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”nı imzaladı.

Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan ortak açıklamasına göre, anlaşma, “her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi” amaçlıyor. Anlaşma ayrıca, üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın X sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamaya göre, Mekke’de bulunan Safa Sarayı’nda yapılan zirve kapsamında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alındı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Pakistan Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan ortak savunma anlaşması Muhammed bin Selman Şahbaz Şerif Mekke Anlaşması
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