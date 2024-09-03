“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”

2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum programıyla bugün kısmen başladı.

9 Eylül’de ise; 20 milyona yakın öğrenci ve 1 buçuk milyon öğretmen için ders zili çalacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başlarken; eğitimin en önemli ve ayrılmaz parçası ücretsiz sağlıklı okul yemeği de yeniden tartışma konusu oldu.

Peki, ücretsiz okul yemeği neden önemli?

Son yıllarda neden tartışma konusu oldu?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son raporuna göre, Türkiye'de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor ve her dört çocuktan biri ise okula aç gidiyor.

Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de 6,5 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Raporlara da yansıdığı haliyle Türkiye’de derinleşen yoksulluktan en çok çocuklar etkileniyor.

Çocuklar okula kahvaltı dahi yapamadan gidiyor, yeterli ve sağlıklı beslenemiyor. Bazı çocuklar okulda açlıktan bayılıyor.

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Türkiye’nin sadece bugününü değil gelecek kuşaklarını da etkileyecek olan çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmesini, ücretsiz okul yemeğini Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda okul hekimi Dr. Gülgün Kıran ile konuştuk.

Dr. Kıran, sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğunu ancak çocuklar için sağlıklı beslenmenin çok daha önemli olduğunu vurguladı.

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"Çocuklarda zeka gerilikleri meydana geliyor"

“Tokluk” hissinin beslenmek anlamına gelmediğini belirten Dr. Kıran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘2022 Türkiye Çocuk Araştırması’nı hatırlattı.

Çocukların yüzde 60’ından fazlasının her gün ekmek ve makarna tükettiğine vurgu yapan Dr. Kıran, “TÜİK raporu dahi çocukların açlığını gözler önüne seriyor. Sağlıklı beslenen, et, tavuk, balık tüketebilen çocuk oranı yüzde 12-13’lerde, sebze meyveyi her gün yiyebilen çocuk oranı yüzde 30. Böyle bir beslenme tablosunda çocuklarda zeka gerililikleri ve fiziksel gelişim bozukları meydana geliyor” dedi.

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"Bir çocuk günlük 1500-2000 kalori almalı"

Sağlıklı beslenmenin çocukların eğitim hayatının en önemli unsuru olduğunu ifade eden Dr. Kıran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir çocuğun günlük 1500-2000 kalori alması gerekiyor, bu kalorinin yağ, karbonhidrat ve protein oranının dengeli olması gerekiyor. Bizim en önem verdiğimiz protein, protein öğünlere dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bu nedenle en önemli öğünler aslında sabah ve öğlen. Çocuklar bırakın sağlıklı ve yeterli beslenmeyi kahvaltı dahi yapamadan okula gidiyor. Okulda kan şekeri düşürüyor, konsantre olamıyor, dersten kopuyor dolayısıyla çocuğun okul başarısı düşüyor. Yani boş mideyle eğitim veremezsiniz, beslenme eğitimin en önemli unsuru.”

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"Çocukların beslenmesi tüm toplumun sorunu"

“Çocuk beslenmesinin tüm toplumun sorunu olduğunu” vurgulayan Dr. Kıran, son olarak şunları söyledi: “Çocukların hem bugün hem de gelecekteki yaşamları için sağlıklı gıdalarla beslenmesi çok önemli. Et, tavuk, balık, yumurta gibi yüksek protein içeren gıdalar mutlaka günlük olarak tüketmeleri gerekiyor. Çocuklar bugün sağlıklı beslenemediklerinde ileriki yaşamlarında da ciddi sağlık sorunları yaşayacaklar. Türkiye’nin 10 yıl sonraki genç kuşağı sağlıksız olacak anlamına geliyor.”

>> Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini (22 milyon 578 bin 378) 0-17 yaş grubu çocuk oluşturuyor. Beslenme desteğine en fazla ihtiyaç duyan çocuk grubu ise; 0-14 yaş aralığı ve bu aralıktaki çocuk sayısı 18 milyon 740 bin civarında. Verilere göre; toplumunun yüzde 22'si yani her beş kişiden biri 0-14 yaş grubunda yer alıyor. >> TÜİK '2022 Türkiye Çocuk Araştırmasına' göre; Türkiye'de ekmek veya makarna gibi yiyecekleri her gün tüketen çocuk sayısı yüzde 62,4. Meyveyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 50,5. Sebzeyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 33. Et, tavuk veya balığı her gün tüketen çocukların oranı yüzde 12,7. Kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı yüzde 10,9. Şeker veya çikolata gibi tatlıları her gün tüketen çocukların oranı yüzde 32,6.

(RT)