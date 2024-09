“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”

>> Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini (22 milyon 578 bin 378) 0-17 yaş grubu çocuk oluşturuyor.

Beslenme desteğine en fazla ihtiyaç duyan çocuk grubu ise; 0-14 yaş aralığı ve bu aralıktaki çocuk sayısı 18 milyon 740 bin civarında.

Verilere göre; toplumunun yüzde 22'si yani her beş kişiden biri 0-14 yaş grubunda yer alıyor.

>> TÜİK '2022 Türkiye Çocuk Araştırmasına' göre; Türkiye'de ekmek veya makarna gibi yiyecekleri her gün tüketen çocuk sayısı yüzde 62,4.

Meyveyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 50,5. Sebzeyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 33.

Et, tavuk veya balığı her gün tüketen çocukların oranı yüzde 12,7. Kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı yüzde 10,9. Şeker veya çikolata gibi tatlıları her gün tüketen çocukların oranı yüzde 32,6.