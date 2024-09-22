Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi Çalıştayı”, dün (21 Eylül) başladı.

Ankara Kent Konseyi’nde yapılan çalıştay öncesinde koalisyon adına basın açıklaması yapıldı. “Okullarda ‘bir öğün yemek ve temiz su’ tüm öğrencilerin temel hakkıdır” başlıklı açıklamayı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak okudu.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun bileşenleri: Öğrenci Veli Derneği, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, Derin Yoksulluk Ağı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitimciler Derneği, hak savunucusu Hacer Foggo, akademisyen Adnan Gümüş, akademisyen Başak Akkan, siyasal analist Suat Özçelebi, eğitimci-yazar Feray Aytekin Aydoğan, akademisyen Fevziye Sayılan, araştırmacı-yazar Menekşe Tokyay, gıda mühendisi Bülent Şık, politika analisti Özgenur Korlu, gıda mühendisi Ulaş Kırım ve diyetisyen Dicle Dilan Salman.

“Türkiye, çocuk yoksulluğunda ilk sırada”

Yetersiz beslenme ve temiz suya erişimin, eğitimdeki en temel sorunlardan biri olduğunu belirten Irmak, “Bu durum, çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor, okul başarılarını düşürüyor ve eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmalarını engelliyor” dedi.

Irmak, sözlerini şöyle devam etti:

“Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Son dönemde çok hızlı artan yoksullaşma Türkiye’de önce en hassas durumdaki çocukları vurmuştur. Türkiye’de bugün her dört çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır.”

“Devlet gerekli adımları atmalı”

“Her öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenme ve temiz suya erişim hakkına sahip olmasını sadece bizlerin değil, toplumun geniş kesimlerinin yüksek sesle dillendirdiği bir talep” diyen Irmak, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için devletin gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

Irmak, okullarda sunulacak ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su uygulamasının, giderek yoksullaşan ailelerin üzerindeki yükü hafifleteceğini ve çocukların yetersiz beslenmesinin önüne geçilmesini sağlayacağını ifade etti.

Çalıştayda ikinci gün

“Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi Çalıştayı” dün (21 Eylül) gerçekleştirilen sunumların ardından bugün atölye çalışmaları ve forumla devam edecek.

(VC)