Bakan Tekin: Kayıt parası alınması asla ve kata mümkün değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen '2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Bakan Tekin, Türkiye genelinde 20 milyona yakın öğrencinin ders başı yaptığını, 750 bininin üzerinde derslikte, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin eğitim öğretim yılına başladığını söyledi.

Tekin’e yarım dönem uygulanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında son verilen “okul öncesi eğitimde ücretsiz okul yemeği” uygulaması soruldu.

Okullarda ücretsiz yemek uygulamasının geçtiğimiz yılki haliyle devam edeceğini söyleyen Tekin, “Deprem bölgesindeki ve taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için uygulanan ücretsiz yemek hizmetimiz devam edecektir" dedi.

Okullarda alınan okul kayıt ücreti iddialarına da yanıt veren Tekin, şöyle devam etti:

"İlkokul 1'inci sınıflara ve ortaokul 1'inci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman, biliyorsunuz 2 tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız, 2'ncisi sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız.

Sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakilerde de usul belli yine. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların ikinci faslı şuydu; okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. Velilerimiz, sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için baskı yapıyorlardı.

Burada bağış ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de 'Ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum' diyebileceği bir alan da bırakmadık. Dolayısıyla asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğerleri ile ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereklerini gereğini zaten biz yapıyoruz."