Vekillerden Tekin'e ücretsiz okul yemeği protestosu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

AKP Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başlayan toplantıda CHP'li milletvekilleri, ücretsiz okul yemeğine dikkat çekmek için kumanyalı protesto gerçekleştirdi.

Tekin, komisyona katılan milletvekillerini selamlamak için muhalefet sıralarına doğru ilerlediğinde milletvekilleri, eğitimde yaşanan sorunları dile getirerek, Bakan Tekin'e tepki gösterdi.

“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”

Mandalina, süt ve sandviçli protesto

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yanında getirdiği süt, mandalina ve sandviçi Bakan Tekin'e uzatarak "Bu öğrencilerimize ücretsiz olarak günlük verilebilecek besinler" dedi.

Tekin ise “Eyvallah” diye karşılık verdi, yiyecekleri almadı.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, "Bu bütçe niye var Sayın Bakan" diye tepki gösterdi.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi taleplerini yineleyen CHP milletvekilleri ile AKP'li milletvekilleri arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Ücretsiz okul yemeğinde örnek ülke: Finlandiya

"Çocuklar okula aç gidiyor"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AKP sıralarına doğru "Bu, devletin görevi arkadaşlar. Çocuklar okula aç gidiyorsa bunun bedelini devlet ödemeli. Türkiye'nin her yerinde vereceğiz" diye konuştu.

Verilecek ücretsiz yemeğin maksimum 50 lira tutacağını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Devlet veremiyorsa CHP'li belediyeler öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vermeye hazır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "CHP'li belediyeler borçlarını ödemeli" çağrısını hatırlattı ve "CHP'li belediyeler okulları temizlemeye hazır, çocukları doyurmaya hazır ama ne yazık ki haciz işlemleri yapmaya çalışıyorsunuz" diye ekledi.

"Bakanlığın Çocuk Eylem Planı'nda 2028'e kadar okul yemeği yok"

AKP vekilleri: Konserlerin hesabını verin

AKP'li milletvekilleri de CHP'lilere "Siz önce İzmir Körfezi'ndeki kirliliği temizleyin, konserlerin hesabını verin" diye tepki gösterdi. CHP'li Ağbaba da "750 milyon dolar Melih para harcadı, onun hesabını verin. Utanmadan laf atıyorsunuz, Ankara'yı soydunuz soğana çevirdiniz. Bir Milli Eğitim düşün ki bir sütü çocuğa çok görüyor" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçede, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun bütçe ve kesin hesap raporları ele alınacak.

"OKULLARDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ GIDA" KAMPANYASI Danıştay çocuk açlığı "zarar doğurmaz" dedi

(RT)