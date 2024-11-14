ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 14:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 14:45
2 dk Okuma

Vekillerden Tekin'e ücretsiz okul yemeği protestosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin protestolarıyla karşılaştı. CHP Milletvekili Cevdet Akay, süt, mandalina ve sandviçi Bakan Tekin'e göstererek "Bu öğrencilerimize ücretsiz olarak günlük verilebilecek besinler" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Vekillerden Tekin'e ücretsiz okul yemeği protestosu
*Fotoğraf: Sözcü gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

AKP Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başlayan toplantıda CHP'li milletvekilleri, ücretsiz okul yemeğine dikkat çekmek için kumanyalı protesto gerçekleştirdi.

Tekin, komisyona katılan milletvekillerini selamlamak için muhalefet sıralarına doğru ilerlediğinde milletvekilleri, eğitimde yaşanan sorunları dile getirerek, Bakan Tekin'e tepki gösterdi.

“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
3 Eylül 2024

Mandalina, süt ve sandviçli protesto

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yanında getirdiği süt, mandalina ve sandviçi Bakan Tekin'e uzatarak "Bu öğrencilerimize ücretsiz olarak günlük verilebilecek besinler" dedi.

Tekin ise “Eyvallah” diye karşılık verdi, yiyecekleri almadı.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, "Bu bütçe niye var Sayın Bakan" diye tepki gösterdi.

Okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi taleplerini yineleyen CHP milletvekilleri ile AKP'li milletvekilleri arasında da sözlü tartışma  yaşandı.

Ücretsiz okul yemeğinde örnek ülke: Finlandiya
Ücretsiz okul yemeğinde örnek ülke: Finlandiya
25 Ekim 2024

"Çocuklar okula aç gidiyor"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AKP sıralarına doğru "Bu, devletin görevi arkadaşlar. Çocuklar okula aç gidiyorsa bunun bedelini devlet ödemeli. Türkiye'nin her yerinde vereceğiz" diye konuştu.

Verilecek ücretsiz yemeğin maksimum 50 lira tutacağını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise  "Devlet veremiyorsa CHP'li belediyeler öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vermeye hazır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "CHP'li belediyeler borçlarını ödemeli" çağrısını hatırlattı ve "CHP'li belediyeler okulları temizlemeye hazır, çocukları doyurmaya hazır ama ne yazık ki haciz işlemleri yapmaya çalışıyorsunuz" diye ekledi.

"Bakanlığın Çocuk Eylem Planı'nda 2028'e kadar okul yemeği yok"
"Bakanlığın Çocuk Eylem Planı'nda 2028'e kadar okul yemeği yok"
24 Ağustos 2023

AKP vekilleri: Konserlerin hesabını verin

AKP'li milletvekilleri de CHP'lilere "Siz önce İzmir Körfezi'ndeki kirliliği temizleyin, konserlerin hesabını verin" diye tepki gösterdi. CHP'li Ağbaba da "750 milyon dolar Melih para harcadı, onun hesabını verin. Utanmadan laf atıyorsunuz, Ankara'yı soydunuz soğana çevirdiniz. Bir Milli Eğitim düşün ki bir sütü çocuğa çok görüyor" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçede, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun bütçe ve kesin hesap raporları ele alınacak.

Danıştay çocuk açlığı "zarar doğurmaz" dedi
"OKULLARDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ GIDA" KAMPANYASI
Danıştay çocuk açlığı "zarar doğurmaz" dedi
16 Temmuz 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ücretsiz okul yemeği MEB Yusuf Tekin Meclis
ilgili haberler
2024-Eğitim İzleme Raporu: Çocuk yoksulluğu, okuldan kopuş, bodurluk artıyor
7 Kasım 2024
/haber/2024-egitim-izleme-raporu-cocuk-yoksullugu-okuldan-kopus-bodurluk-artiyor-301537
Ücretsiz okul yemeğinde örnek ülke: Finlandiya
25 Ekim 2024
/yazi/ucretsiz-okul-yemeginde-ornek-ulke-finlandiya-301098
Yoksulluk derinleşti, bodurluk da obezite de arttı
28 Eylül 2024
/yazi/yoksulluk-derinlesti-bodurluk-da-obezite-de-artti-300126
“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
3 Eylül 2024
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sart-bos-mideyle-egitim-veremezsiniz-299230
İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu: Ücretsiz okul yemeği birincil mesele görülmeli
26 Ağustos 2024
/haber/istanbul-okul-yemegi-koalisyonu-ucretsiz-okul-yemegi-birincil-mesele-gorulmeli-298993
Türkiye ücretsiz okul yemeği toplantısına katılmadı
23 Ekim 2023
/haber/turkiye-ucretsiz-okul-yemegi-toplantisina-katilmadi-286778
Prof. Dr. Nursel Şahin: Türkiye'de karnı şiş bodur çocuk oranı artıyor
15 Eylül 2023
/haber/prof-dr-nursel-sahin-turkiye-de-karni-sis-bodur-cocuk-orani-artiyor-283983
"Bakanlığın Çocuk Eylem Planı'nda 2028'e kadar okul yemeği yok"
24 Ağustos 2023
/haber/bakanligin-cocuk-eylem-plani-nda-2028-e-kadar-okul-yemegi-yok-283123
HASUDER VE TTB'DEN UYARI
"Bodurluk artıyor, okullarda ücretsiz beslenme programı oluşturun"
19 Kasım 2022
/haber/bodurluk-artiyor-okullarda-ucretsiz-beslenme-programi-olusturun-270216
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
2024-Eğitim İzleme Raporu: Çocuk yoksulluğu, okuldan kopuş, bodurluk artıyor
7 Kasım 2024
/haber/2024-egitim-izleme-raporu-cocuk-yoksullugu-okuldan-kopus-bodurluk-artiyor-301537
Ücretsiz okul yemeğinde örnek ülke: Finlandiya
25 Ekim 2024
/yazi/ucretsiz-okul-yemeginde-ornek-ulke-finlandiya-301098
Yoksulluk derinleşti, bodurluk da obezite de arttı
28 Eylül 2024
/yazi/yoksulluk-derinlesti-bodurluk-da-obezite-de-artti-300126
“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
3 Eylül 2024
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sart-bos-mideyle-egitim-veremezsiniz-299230
İstanbul Okul Yemeği Koalisyonu: Ücretsiz okul yemeği birincil mesele görülmeli
26 Ağustos 2024
/haber/istanbul-okul-yemegi-koalisyonu-ucretsiz-okul-yemegi-birincil-mesele-gorulmeli-298993
Türkiye ücretsiz okul yemeği toplantısına katılmadı
23 Ekim 2023
/haber/turkiye-ucretsiz-okul-yemegi-toplantisina-katilmadi-286778
Prof. Dr. Nursel Şahin: Türkiye'de karnı şiş bodur çocuk oranı artıyor
15 Eylül 2023
/haber/prof-dr-nursel-sahin-turkiye-de-karni-sis-bodur-cocuk-orani-artiyor-283983
"Bakanlığın Çocuk Eylem Planı'nda 2028'e kadar okul yemeği yok"
24 Ağustos 2023
/haber/bakanligin-cocuk-eylem-plani-nda-2028-e-kadar-okul-yemegi-yok-283123
HASUDER VE TTB'DEN UYARI
"Bodurluk artıyor, okullarda ücretsiz beslenme programı oluşturun"
19 Kasım 2022
/haber/bodurluk-artiyor-okullarda-ucretsiz-beslenme-programi-olusturun-270216
Sayfa Başına Git