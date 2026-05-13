Amadekariyên ji bo bazirganiya rasterast a di navbera Tirkiye û Ermenistanê de temam bûn
Berdevkê Wezareta Karên Derve Oncu Keçelî, li ser platforma medyaya civakî Xê ji bo ‘Pêvajoya Asayîbûnê a Tirkiye-Ermenistanê’ daxuyanî da.
Keçeli ragihand ku di çarçoveya pêvajoyê de amadekariyên burokratîk ên ji bo bazirganiya rasterast ji 11ê Gulanê ve temam bûne.
Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku xebatên teknîkî yên ji bo vekirina sînorê hevpar berdewam dikin.
Hat destnîşankirin ku bi guherînên nû re, ji bo wan kelûpelên ku ji Tirkiyeyê li ser welatê sêyem re diçin Ermenistanê yan jî berevajî wê, êdî gengaz e ku wek xala gihîştinê ya dawî ‘Ermenistan/Tirkiye’ were nivîsandin.
“Fersenda dîrokî”
Daxuyaniya Keçelî bi temamî wiha ye:
Derbarê destpêkirina bazirganiya rasterast a di navbera welatê me û Ermenistanê de:
Di çarçoveya pêvajoya asayîkirinê ya ku ji sala 2022’yan ve bi Ermenistanê re berdewam dike de, wekî beşek ji gavên avakirina pêbaweriyê, amadekariyên burokratîk ên derbarê destpêkirina bazirganiya rasterast a di navbera welatê me û Ermenistanê de ji 11’ê Gulana 2026’an ve hatine temamkirin.
Xebatên teknîkî û burokratîk ên pêwîst ji bo vekirina sînorê hevpar ê di navbera her du welatan de hê jî berdewam dikin.
Bi saya guhertina nû ya ku ket meriyetê, êdî gengaz e ku ji bo wan kelûpelên ku ji Tirkiyeyê diçin welatekî sêyem û ji wir derbasî Ermenistanê dibin, yan jî bi heman rêyê tên, wekî xala gihîştinê yan jî derketinê ya dawî “Ermenistan/Tirkiye” were nivîsandin.
Di ronahiya fersenda dîrokî ya ku ji bo xurtkirina aştî û aramiya mayînde li Başûrê Kafkasyayê hatiye bidestxistin de; Tirkiye dê ji bo pêşxistina têkiliyên aborî yên li herêmê û ji bo pêşvebirina hevkariyê bi mifa û qezenca hemû welat û gelên herêmê, keda xwe berdewam bike."
(TY/AY)