İstanbul ve Diyarbakır'da Öcalan için ‘Özgürlük Mitingi’

DEM Parti, DBP ve TJA tarafından İstanbul Bağcılar Meydanı ve Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda "Özgürlük Mitingi" düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı mitinglerde, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü talep edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin demokratik çözümü için "açık ve net bir çerçeve yasa" çağrısı yaptı. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının Türkiye halklarının ortak geleceğine işaret ettiğini vurgulayarak, barış sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması ve demokratik siyasete dönüşün önünün açılması gerektiğini söyledi. İmralı Sekretaryası'ndan Veysi Aktaş ise "Barışın teslimiyete dönmesine izin vermeyiz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Kadın Özgürlük Hareketi (Tevgera Jinen Azad -TJA) tarafından “Özgür Önderlikle Özgür Topluma” sloganıyla İstanbul ve Diyarbakır’da “Özgürlük Mitingi” düzenledi.

İstanbul’da Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen mitingde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuştu. Diyarbakır’da ise İstasyon Meydanı’ndaki mitingde DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar kürsüye çıktı.

Konuşmalarda, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve toplumla buluşma koşullarının sağlanması talebi öne çıktı. Konuşmacılar ayrıca Kürt meselesinin demokratik çözümü için yasal düzenleme yapılması, demokratik siyasete dönüşün önünün açılması ve barış sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.

İstanbul | “Öcalan özgürlüğün yolunu açtı”

Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne'den de çok sayıda kişi mitinge katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin de katıldığı mitingde Bakırhan ve Doğan birer konuşma yapacak.

Meydanda Öcalan’ın posteri açılırken, kitle sık sık “Bijî Serok Apo” sloganları attı. Mitingde ayrıca Öcalan’ın Kadir İnanır için gönderdiği başsağlığı mesajı okundu.

Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum

Saygı duruşunun ardından tertip komitesi adına DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar konuştu.

Arife Çınar, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da bizler barışta, eşitlikte ve özgürlükte ısrar edeceğiz” dedi.

Türkiye’de Kürtler, Aleviler ve farklı kimliklerin inkar edilip yok sayıldığını belirten Çınar, “Asimilasyon politikalarına maruz kaldı. Savaş dayatıldı. Ancak bugün baktığımızda bir yol açılmış durumda. Bu yol barışın yolu, demokrasinin yolu, halkların eşit ve özgür koşullarda yaşayabileceği yoldur. Bu yolu sunan Sayın Öcalan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı.

Çınar, Abdullah Öcalan’ın statüsünün netleşmesi gerektiğini ve barışın yaşam bulması gerektiğini vurguladı.

CANLI || İstanbul'da düzenlenen Özgürlük Mitingi için alana girişler sürüyor. https://t.co/yedqkoQRw9 — bianet (@bianet_org) June 28, 2026

Doğan: “Öcalan’ın koşulları düzeltilmeli”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan’ın fiziki özgürlüğünden korkulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bundan korkmamalısınız. Sayın Öcalan barışın en büyük emekçisidir. 27 yıldır tek başına bir zindanda halkların barış ve özgürlüğü için çabalıyor. O bir halkın önderidir. Bu bir hakikattir” dedi.

Doğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bugün Kürt halkı, Türkiye halklarının ihtiyacı kalıcı bir barıştır. Bu barış için en önemli aşama Sayın Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesidir.

“Buradan yeniden çağrı yapıyoruz; ne gerekiyorsa yapılsın. Kürt halkı hazırdır, Türkiye halkları hazırdır. Kalıcı bir barış için her şeyin yapılması gerekiyor. Savaşla geçen yıllar artık barışla sürsün. Geleceğimiz savaşla değil, barışla kurulsun. Biz bunun için hazırız.

“Bu memlekette kimliğinden, dilinden, inancından, cinsel kimliğinden dolayı dışlanan her şeyi anlamaktır Kürdü anlamaya başlamak. O yüzden Kürt sorununun demokratik çözümü diyoruz. Artık yeter. Bazı şeyleri cesurca konuşmanın vaktidir. Bu fırsatı ıskalamayalım.

“Abdullah Öcalan’ın 27 yıldır olağanüstü koşullarda bir süreç yürüttüğünü söyleyen Ayşegül Doğan, “Milyonların gönül verdiği, milyonların bir halkın iradesini temsil ettiğine inandığı bu sesi özgürce dolaşıma sokmaya bütün alanlar. Artık vaktidir; gelin bu teklifi duyalım.”

Doğan’ın konuşmasının ardından Öcalan’ın Kadir İnanır için gönderdiği başsağlığı mesajı okundu.

Öcalan: Kadir İnanır’ı saygıyla anıyorum

“Çerçeve yasa açık, net ve cesur olmalı”

Mitingde son olarak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu.

“Umut hakkı tanınmadan barış olmaz. Umut olmadan toplumsal barış olmaz” diyen Bakırhan, Kürt meselesinin demokratik çözümü için çerçeve yasa çağrısı yaptı:

Çerçeve yasa açık olmalıdır, net olmalıdır, cesur olmalıdır. Herkesin güvenle dönebileceği, kimsenin kapıdan çevrilmeyeceği; ayrımcılığa, keyfiliğe yer bırakmayan bir hukuk kurmalıdır. Yasa dağdan, cezaevinden, sürgünden demokratik siyasete dönüşün yolunu açmalıdır.

Tuncer Bakırhan: Umut hakkı olmadan barış olmaz

Diyarbakır | “Hiçbir baskı halkın özgürlük yürüyüşünü durduramaz”

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge, Diyarbakır’ın yanı sıra çevre kentlerden on binlerce kişi katıldı.

Üç koldan girişlerin sağlandığı miting alanına, Öcalan’ın posteri asıldı.

Saygı duruşunun ardından tertip komitesi adına DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin konuştu.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “Bugün Amed’de yalnızca bir miting alanında değil, halkların ortak iradesinin ve özgürlük umudunun teminatı Önder Apo’nun özgürlüğünün haykırıldığı meydandayız” dedi.

“Hiçbir baskı halkın özgürlük yürüyüşünü durduramaz” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buradan yükselen irade özgür, demokratik bir yaşam isteyen herkesin ortak iradesidir. Herkesi demokratik toplum felsefesini yükseltemeye, dayanışmayı güçlendirmeye ve özgürlük yürüyüşünü omuz omuza sürdürmeye davet ediyoruz.

Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan “yasal düzenleme” çağrısı

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya değindi, bu çağrının yalnızca Kürtlere değil, Türkiye halklarının ortak geleceğine işaret ettiğini söyledi:

27 Şubat çağrısının içinde sadece Kürtler yok, Türkiye halkları var. 27 Şubat çağrısında bu ülkenin ortak yaşamı var, bu ülkenin ortak geleceği, herkesin kimliğiyle var olabilmesi var. 27 Şubat çağrısında Kürt karşıtlığıyla inşa edilmeye çalışılan ama başarılamayan inkârın yerine demokratik birliği birlikte inşa etme çağrısı var.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

Yapılması beklenen yasal düzenlemelere ilişkin konuşan Kılıçgün-Uçar, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın “yasal çerçeve bir an önce Meclis’e gelsin” yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, “Amed’den soruyoruz; kim getirecek Meclis’e? Barışın muhatabı, o masada oturan kim?” dedi.

Kılıçgün-Uçar’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Sayın Öcalan’ın müzakere masasındaki adı konulmalı. Kürt halkı ve Ortadoğu halkları nezdinde baş müzakereci, baş aktör olan Sayın Öcalan’ın hukuku nedir, devlet karar vermeli. Bu hukukun adı özgürlük olmalı.”

“Bu hukukun adı özgürlük olmalı. Bunun önündeki engel nedir? Devlet ve iktidar nezdinde silahların bırakılması Kürt sorununun çözümü. Öyle değil, Sayın Öcalan diyor ki, ‘Silahlar bırakıldıktan sonra bir daha hiç kimsenin silaha başvurmayacağı hukuki bir zeminin artık ortaya çıkması gerekir.’

“Kürtler bu ülkenin hukukunda olmadığı için tutuklanıyor, demokratik siyasette cezalandırılıyor, 30 yıl cezaevinde kalıyor, belediyelere kayyım atanıyor, en yaşamsal hakkı dil hakkı cezalandırılıyor.

“Biz cezalandırılmayı değil, Türkiye’nin yeni yüz yılında Türk ve Kürt halkının birbirinin güvencesi olduğu bir dönemi inşa ediyoruz. Bu tarihi devletin ayağına gelmiş tarihi bir fırsattır. O zaman yasal düzenlemenin bu kadar bekletmenin adını koysunlar.

“Silah bırakan irade bu ülkede demokratik siyaset yapmak istiyor. Yasal çerçeve cezaevinde ölümle karşı karşıya bırakılan tutsakların evine gitmesini istiyor. Nedir bunun önündeki engel? Demokratik siyasetin güçlendirilmesini istiyor bu yasal düzenleme. Hiçbir iktidar bir halkın özgürlük mücadelesinden büyük değildir.”

Veysi Aktaş: “Onurlu barış istiyoruz”

İmralı Sekreteryası’ndan Veysi Aktaş ise konuşmasında “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne rağmen Öcalan’a yönelik tecridin devam ettiğini belirterek, “Önderlik halkların geleceğidir. Barışın, demokrasinin iradesidir. O yüzden başkan baş müzakerecidir. Sayın Öcalan irademizdir, devlet saygılı yaklaşmalı” dedi.

“Demokratik müzakere ne istiyor? Birlik, saygı, özgürlük istiyor. İsteğimiz nedir? Özgür çalışma koşulları, eşit müzakere, onurlu özgürlük istiyoruz” diyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Barış istiyoruz ama onurlu barış istiyoruz. Çözüm istiyoruz ama demokratik çözüm istiyoruz. Yasa istiyoruz ama barış yasası. Barış zorla gelmez. Barış halkın onurunu ezmek değil. Barış onur, özgürlük, hak tanımayla gelir. Kimse kusura bakmasın; teslimiyet barış değil. Bu halkın inancı barışa var. Barış ve teslimiyeti birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çözüm söylemleri için teslimiyet söylemlerinden vazgeçin. Bilin ki bu halk teslim olmaz. Barış istiyoruz, onurlu barış, eşit gelecek istiyoruz. Herkes bilsin, barışın teslimiyete dönmesine izin vermeyiz. Demokratik çözümün tasfiyeye dönmesine izin vermeyiz.

(VC)