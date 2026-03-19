HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 18:09 19 Mart 2026 18:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 18:14 19 Mart 2026 18:14
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, altyapı saldırılarına karşı ABD ve İsrail’i uyardı

"Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak."

BİA Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

Erakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı.” ifadesini kullanan Erakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

Erakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
